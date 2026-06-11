¡Déjennos pasar por favor!... Madre buscadora se arrodilla ante policías que impedían el paso hacia el Estadio Azteca (Video)

La noche del 10 de junio, más de 400 integrantes de colectivos de búsqueda caminaron por la Calzada de Tlalpan portando veladoras, fotografías y camisetas de la Selección Mexicana intervenidas con los rostros de sus familiares desaparecidos. Su mensaje era contundente y difícil de ignorar: “La pelota vuelve a casa... ¿Y tú cuándo?”.

Mientras millones de aficionados esperaban con entusiasmo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , una escena ocurrida en la Ciudad de México captó la atención pública y recordó una de las heridas más profundas del país: la crisis de las desapariciones.

La movilización denominada “Iluminemos la búsqueda: caminata por los desaparecidos” tenía como objetivo acercarse a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México , donde horas después se celebraría el partido inaugural del Mundial. Sin embargo, el avance fue detenido por un amplio dispositivo de seguridad desplegado por autoridades capitalinas.

Lo que ocurrió después quedó registrado en video y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la jornada.

UNA SÚPLICA FRENTE AL MURO DE ESCUDOS

Al llegar al perímetro de seguridad, los manifestantes encontraron una fila de elementos antimotines respaldados por vehículos oficiales colocados sobre la avenida para impedir el paso.

Frente a ese escenario apareció Vicky Ponce, madre buscadora vestida de blanco, quien decidió dirigirse directamente a los policías encargados de resguardar la zona.

Con los brazos abiertos y la voz quebrada por la emoción, lanzó una petición que resonó entre los asistentes.

“Yo soy una madre desesperada que busca a mi hijo. Tengan compasión, déjennos entrar. Déjennos entrar porque no estamos haciendo nada malo. Estamos buscando a nuestro hijo, a nuestro ser querido”.

La mujer explicó que ninguna de las personas presentes había elegido vivir esa realidad y que la búsqueda de sus familiares desaparecidos las obligó a salir a las calles.

“Nosotros no quisimos estar aquí y hoy estamos aquí en estas circunstancias”, expresó.

Segundos después, Vicky Ponce se arrodilló sobre el asfalto frente a los escudos policiales. Entre lágrimas inclinó su cuerpo hacia el pavimento y extendió las manos en señal de súplica, mientras fotógrafos y reporteros documentaban el momento.

EL DOLOR DE QUIENES BUSCAN

La intervención de la madre buscadora estuvo marcada por testimonios que reflejaron la dureza de las labores de búsqueda que realizan miles de familias en México.

“No los queremos muertos, no los queremos en fosas, no los queremos ensartados, no los queremos en pedazos como los hemos encontrado”, dijo frente a los elementos de seguridad.

Las palabras provocaron un silencio momentáneo entre quienes observaban la escena. La mujer continuó relatando parte de la realidad que enfrentan quienes recorren terrenos, fosas clandestinas y zonas de difícil acceso para intentar localizar a sus seres queridos.

“Estas manos han sacado debajo de la tierra lo que ustedes no se imaginan”, afirmó mientras mostraba sus palmas.

En otro momento, apeló a la empatía de los policías recordándoles que también son padres de familia y que nadie está exento de sufrir una desaparición.

“Ustedes tienen hijos y un día ustedes van a necesitar de las madres buscadoras que les busquen a sus hijos”, señaló.

Su discurso concluyó con una frase que resumió la frustración de cientos de familias presentes.

“Mientras ustedes están aquí, están desapareciendo más personas afuera. No es justo”.

NEGOCIACIONES SIN ACUERDO

Ante el crecimiento de la movilización, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, acudió personalmente al lugar acompañado por funcionarios relacionados con la atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas.

El objetivo era establecer una mesa de diálogo que permitiera contener el avance del contingente y evitar incidentes en las inmediaciones del estadio.

Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y las posiciones se mantuvieron distantes. Mientras los colectivos insistían en acercarse al recinto para visibilizar su causa, las autoridades reiteraron que el operativo de seguridad impedía cualquier acceso adicional.

Al retirarse del sitio, Cravioto fue recibido con gritos, empujones y el lanzamiento de objetos. Personal de apoyo formó una cadena humana para facilitar su salida.

Durante los incidentes también se reportaron daños a vehículos oficiales y el subsecretario Fadlala Akabani resultó lesionado. Posteriormente, el propio secretario de Gobierno informó que fue golpeado durante el forcejeo.

ENTRE EL FUTBOL Y LA EXIGENCIA DE JUSTICIA

La jornada dejó una imagen que trascendió el ámbito político y deportivo. Mientras el país se preparaba para recibir una nueva Copa del Mundo, cientos de familias aprovecharon la atención internacional para recordar que la búsqueda de sus desaparecidos continúa.

Las veladoras, las fotografías y las camisetas intervenidas con rostros ausentes se mezclaron con el ambiente mundialista, generando un contraste que marcó la víspera del torneo.

Para muchos asistentes, la caminata no tenía como objetivo interrumpir una celebración deportiva, sino recordar que detrás de cada fotografía existe una historia inconclusa y una familia que sigue esperando respuestas.