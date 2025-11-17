Delegan a inmobiliarias rastreo antilavado en México

    Asesores inmobiliarios deben establecer políticas internas para la supervisión de operaciones irregulares. FOTO: CUARTOSCURO

Los agentes de compañías inmobiliarias deberán detectar y alertar a UIF y SAT sobre posibles transacciones con recursos ilícitos

La nueva Ley Antilavado delega a agentes inmobiliarios la responsabilidad del Gobierno de rastrear y alertar de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Karim Oviedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, aseguró que pese a los avances a favor de evitar prácticas fuera de la ley en la compra y renta de viviendas, los asesores no cuentan con las facultades para verificar la procedencia de los ingresos de los compradores.

”Dentro de nuestra asociación identificamos que 40 por ciento trabaja una sola persona como asesor dentro de una empresa (para realizar este tipo de tareas de investigación)”, comentó en entrevista.

Según especialistas en el sector, con la nueva legislación los asesores inmobiliarios estarán obligados a conservar expedientes de sus clientes durante 10 años y establecer políticas internas para la supervisión de operaciones irregulares.

Además, deberán reportar estos resultados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijeron especialistas inmobiliarios consultados.

Jorge Rodríguez, Business Development Manager en Regcheq México, sostuvo que los asesores inmobiliarios y entidades que transaccionan con inmuebles estarán obligados a investigar la procedencia de los recursos que tienen sus compradores.

”La responsabilidad cae ahora sobre el asesor inmobiliario o el intermediario de la transacción, como en su momento fueron los notarios.

”Hay que hacer un análisis formal de riesgo, es decir, el modo y la forma en que se van a comprar la vivienda y los antecedentes con otras entidades”, explicó en entrevista.

