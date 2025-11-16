Soldados irrumpen en taller mecánico, liberan 20 víctimas de secuestro y confiscan arsenal

Noticias
/ 16 noviembre 2025
    Soldados irrumpen en taller mecánico, liberan 20 víctimas de secuestro y confiscan arsenal
    Este tipo de operativos son parte de la estrategia nacional de seguridad para restablecer el control territorial. /FOTO: ESPECIAL

En una acción del Grupo Interinstitucional al sur de Culiacán, Sinaloa, 17 hombres y 3 mujeres fueron liberados; también se aseguraron armas largas, inhibidor de señal y mariguana

CDMX.- Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional y otras dependencias de seguridad, liberaron a 20 personas que permanecían privadas de la libertad en un inmueble ubicado al sur de Culiacán, Sinaloa.

La vocería del Grupo Interinstitucional informó que entre los liberados se encuentran 17 hombres y 3 mujeres, todos mayores de edad. Las personas señalaron que habían sido objeto de secuestro por un grupo delincuencial y mantenidas en un taller mecánico convertido en casa de seguridad.

Durante el operativo de rescate, los agentes aseguraron en el lugar un arma larga, un rifle de posta, ocho cargadores, 90 cartuchos útiles, un inhibidor de señal, dos chalecos tácticos, 18 teléfonos celulares, 21 cigarrillos de mariguana y algunas dosis del mismo enervante.

El hallazgo y liberación se dieron en el marco del reforzamiento de operativos contra capos del narcotráfico en Sinaloa, estado que ha vivido enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa. Aunque no se reportaron detenciones, la intervención implicó un golpe significativo a una presunta red operativa.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que esta acción se suma a una serie de operativos en los que se han detectado casas de seguridad, vehículos blindados y arsenales vinculados a la pugna interna entre grupos del crimen organizado. La liberación de las víctimas, muchas de ellas con reporte de desaparición, representa un alivio para familiares y una victoria para las fuerzas de seguridad.

Las autoridades estatales informaron que continuarán las investigaciones para capturar a los responsables y desmantelar las redes que operan en la zona, especialmente ante el alto índice de secuestros y desapariciones que registra la capital del estado.

Este tipo de operativos son parte de la estrategia nacional de seguridad para restablecer el control territorial y reducir los delitos de alto impacto en Sinaloa. La liberación de las 20 personas sirve como ejemplo del avance en inteligencia y coordinación entre dependencias federales y estatales. Con información de El Universal

