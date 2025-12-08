Delincuencia Organizada y no Terrorismo... así calificó la FGR explosión en Coahuayana, Michoacán

El estallido, registrado poco antes del mediodía frente a la Policía Comunitaria, dejó seis personas sin vida y 12 lesionadas , incluyendo el conductor del vehículo, quien fue encontrado sin vida en la zona del siniestro. La detonación también causó daños en automóviles cercanos, al ocurrir sobre la avenida Rayón, una de las vías principales del municipio.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) confirmó que la explosión de un coche bomba ocurrida el 6 de diciembre en Coahuayana , Michoacán, será investigada oficialmente como un hecho relacionado con delincuencia organizada . Esto contrasta con el reporte inicial en el que se mencionaba una indagatoria por terrorismo , lo que generó confusión sobre la naturaleza del ataque.

El reporte oficial más reciente señala que el Gabinete de Seguridad Federal trabaja junto con autoridades estatales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La FGR destacó que la indagatoria avanza con protocolos de alta especialización y análisis pericial.

DILIGENCIAS Y PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS

Aunque se precisó la nueva clasificación del delito, la FGR recordó que en un documento fechado el mismo 6 de diciembre sí se abrió una carpeta por terrorismo, la cual después fue ajustada conforme avanzaron las primeras investigaciones. Aun así, el operativo desplegado en la zona fue de gran magnitud.

Al sitio acudieron 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías federales ministeriales, todos de la Agencia de Investigación Criminal. Entre ellos se incluyeron especialistas en criminalística, genética, medicina forense, fotografía, telecomunicaciones, balística, incendios y explosivos, además de expertos en ingeniería y arquitectura.

La institución, ahora encabezada por Ernestina Godoy, subrayó que la complejidad del ataque requiere un análisis técnico minucioso que permita reconstruir la secuencia del atentado y la estructura del artefacto explosivo. Este enfoque será clave para determinar la autoría y motivos del ataque.

DISPUTA ENTRE CÁRTELES EN COAHUAYANA

La región tiene un contexto criminal marcado por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la resistencia de Cárteles Unidos, lo que ha generado un clima de violencia sostenida en la frontera con Colima.

El analista en seguridad David Saucedo explicó que Coahuayana es una zona estratégica para la expansión del CJNG, pero su avance se ha visto bloqueado por un “embudo” logístico establecido por organizaciones rivales. Según dijo, el municipio funciona como una muralla que impide el paso de armas, refuerzos y municiones para el grupo criminal.

Esta disputa convierte al territorio en un punto crítico donde los ataques violentos, como el coche bomba, se vuelven parte de la dinámica de confrontación entre ambos bandos. La explosión podría estar relacionada con esta lucha por el control regional.

VÍCTIMAS Y AVANCES EN IDENTIFICACIÓN

En conferencia de prensa del 7 de diciembre, autoridades estatales informaron que tres de las seis víctimas mortales eran policías comunitarios cuyos cuerpos ya fueron entregados a sus familiares. Las otras dos personas fallecidas aún no han sido identificadas formalmente.

Se presume que una de ellas sería el conductor del vehículo, proveniente de Colima, quien presuntamente transportaba los explosivos utilizados en el ataque. La Fiscalía continúa los estudios para determinar su identidad y su posible relación con los grupos criminales que operan en la zona.

DATOS CURIOSOS

• Este es uno de los pocos casos recientes en México donde un coche bomba es reclasificado de terrorismo a delincuencia organizada, debido al contexto regional.

• Coahuayana es considerado un punto geoestratégico clave para el narcotráfico por su conexión con rutas costeras.

• La participación de más de 25 especialistas forenses en un solo evento es inusual y refleja la gravedad del caso.