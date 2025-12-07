FGR confirma 5 muertos y 12 heridos, entre ellos menores de edad, tras explosión en Michoacán
La explosión ocurrió cuando un ‘coche bomba’ fue detonado frente a las instalaciones utilizadas por la Policía Comunitaria de Coahuayana
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que hay cinco personas sin vida y 12 heridas tras la explosión de un vehículo ocurrida el día 6 de diciembre, en Coahuayana, Michoacán.
Ante estos hechos, las autoridades federales abrieron una investigación por delincuencia organizada, la cual será conducida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
En el lugar trabajan 15 especialistas del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 elementos de la Policía Federal Ministerial, ambos pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Los equipos cuentan con experiencia en criminalística, fotografía, medicina, genética, lofoscopía, telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería, arquitectura, incendios y explosivos, química y balística.
La FEMDO desarrollará la investigación en coordinación constante con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, así como con autoridades estatales de Michoacán, participando la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).
EXPLOSIÓN DE VEHÍCULO EN MICHOACÁN
La explosión ocurrió cuando un ‘coche bomba’ fue detonado frente a las instalaciones utilizadas por la Policía Comunitaria de Coahuayana. El incidente generó una alarma inmediata en la zona, requiriendo la intervención de diversas autoridades federales y estatales.
El saldo preliminar del ataque fue de al menos cinco personas fallecidas y un número indeterminado de lesionados, entre ellos varios menores de edad que se encontraban cerca del punto de la detonación.
En respuesta a la emergencia, el Gobierno de Michoacán y la Semar activaron un operativo de apoyo, incluyendo el uso de helicópteros para garantizar el traslado rápido y seguro de los heridos de mayor gravedad a hospitales especializados en la capital del estado, Morelia.
Este despliegue buscó mitigar las consecuencias de la explosión y garantizar la atención médica necesaria, mientras que las fuerzas de seguridad iniciaron labores de investigación y reforzamiento de la vigilancia en la zona.