FGR confirma 5 muertos y 12 heridos, entre ellos menores de edad, tras explosión en Michoacán

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que hay cinco personas sin vida y 12 heridas tras la explosión de un vehículo ocurrida el día 6 de diciembre, en Coahuayana , Michoacán .

Ante estos hechos, las autoridades federales abrieron una investigación por delincuencia organizada, la cual será conducida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

TE PUEDE INTERESAR: Revienta coche bomba frente a policía comunitaria de Michoacán y deja víctimas

En el lugar trabajan 15 especialistas del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 elementos de la Policía Federal Ministerial, ambos pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Los equipos cuentan con experiencia en criminalística, fotografía, medicina, genética, lofoscopía, telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería, arquitectura, incendios y explosivos, química y balística.

La FEMDO desarrollará la investigación en coordinación constante con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, así como con autoridades estatales de Michoacán, participando la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).