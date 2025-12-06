Revienta coche bomba frente a policía comunitaria de Michoacán y deja víctimas
Una camioneta cargada con explosivos detonó frente a la comandancia en Coahuayana, provocando muertos, heridos y daños severos en infraestructura
COAHUAYANA, MICH.- Esta mañana un vehículo cargado con explosivos estalló frente a las instalaciones de la comandancia de la policía comunitaria de este municipio de la Costa Michoacana, resultando en al menos dos personas fallecidas y siete lesionadas, según versiones oficiales.
El estallido ocurrió minutos antes del mediodía afuera de la presidencia municipal, en la sede de la policía comunitaria, generando destrucción en vehículos, viviendas, negocios y daños hasta en el Hospital Comunitario.
Mandos de la policía comunitaria acusaron al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de ser autor del atentado, como parte de una serie de agresiones que la organización criminal mantiene en la región.
Tras la explosión, se activaron protocolos de emergencia. Helicópteros de la Secretaría de Marina (Semar) y del gobierno estatal trasladaron a los heridos a hospitales de mayor capacidad. Elementos de seguridad estatales y federales desplegaron un operativo para asegurar la zona y localizar a los responsables.
El ataque ocurre en un municipio históricamente asediado por grupos delictivos, donde en fechas recientes se han reportado enfrentamientos, extorsiones y violencia ligada al narcotráfico.
Las autoridades de Michoacán informaron que la investigación ya fue iniciada por la Fiscalía estatal, la Guardia Nacional, Semar y Ejército, quienes trabajan en conjunto para esclarecer las causas de la explosión y detener a los responsables.
Habitantes de la zona expresaron temor y alerta ante la escalada de violencia, y pidieron reforzar la vigilancia y protección en comunidades vulnerables. Líderes de autodefensas locales reclamaron mayor presencia del Estado tras señalar retrasos en el auxilio de la población ante agresiones previas.
Con este ataque, Michoacán suma otro episodio de violencia extrema que repercute en la seguridad colectiva, la confianza comunitaria y la urgencia de reforzar estrategias estatales de pacificación y protección ciudadana. Con información de El Universal