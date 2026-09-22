Senado aprueba reforma para garantizar acceso a alimentos a grupos vulnerables

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    Senado aprueba reforma para garantizar acceso a alimentos a grupos vulnerables
    El dictamen recibió 102 votos a favor y modifica la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para sustituir la expresión “grupos sociales menos favorecidos”. FOTO: CUARTOSCURO

El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para priorizar a las personas en situación de vulnerabilidad.

El Senado de la República aprobó este martes una reforma para fortalecer el derecho a la alimentación de las personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aprueba-camara-de-diputados-reforma-contra-doble-nacionalidad-AB23663928

El dictamen recibió 102 votos a favor y modifica la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para sustituir la expresión “grupos sociales menos favorecidos” por “grupos sociales en situación de vulnerabilidad”.

Con este cambio, la legislación busca establecer de manera más precisa que las acciones del Estado para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos deben considerar de forma prioritaria a quienes enfrentan mayores carencias económicas, sociales o territoriales.

¿QUÉ CAMBIA CON LA REFORMA?

La modificación pretende actualizar el lenguaje utilizado en la legislación y armonizarlo con otros ordenamientos relacionados con derechos sociales, igualdad y no discriminación.

Durante el debate, el senador priista Pablo Angulo Briceño, promotor de la iniciativa, señaló que aunque se trata de un cambio de términos, la modificación permite precisar hacia qué sectores deben dirigirse las acciones relacionadas con el acceso a los alimentos.

La senadora del Partido Verde, Juanita Guerra, también destacó que el proyecto contempla una perspectiva transversal y antidiscriminatoria, además de dar preferencia a la producción nacional.

$!Reforma para fortalecer el derecho a la alimentación de las personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en México.
Reforma para fortalecer el derecho a la alimentación de las personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en México. FOTO: CUARTOSCURO

MILLONES ENFRENTAN CARENCIAS ALIMENTARIAS

Como parte de los argumentos para impulsar la reforma, se señaló que 18.7 millones de personas en México carecen de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, de acuerdo con la medición de pobreza multidimensional de 2024. Dentro de esta cifra se encuentran aproximadamente 6.2 millones de niñas, niños y adolescentes.

El planteamiento legislativo busca que la atención a esta problemática considere las condiciones particulares de quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a alimentos suficientes y de calidad.

El derecho a la alimentación adecuada ya está reconocido en el marco jurídico mexicano. La Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible establece, entre otros aspectos, que el acceso físico y económico a los alimentos debe considerar especialmente a los sectores de la población en situación de vulnerabilidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/reforzaran-en-piedras-negras-jornadas-de-mercadito-mejora-OA22882369

REFORMA TODAVÍA DEBE PASAR POR DIPUTADOS

Aunque el Senado ya aprobó el proyecto, la reforma todavía no entra en vigor. El decreto fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

Por ello, será necesario que los diputados analicen y, en su caso, aprueben el proyecto antes de que pueda continuar con las siguientes etapas correspondientes.

La aprobación en el Senado representa un nuevo paso en la discusión legislativa sobre las medidas destinadas a garantizar el acceso a alimentos y atender las condiciones de inseguridad alimentaria entre los sectores considerados prioritarios.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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