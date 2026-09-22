Senado aprueba reforma para garantizar acceso a alimentos a grupos vulnerables

El Senado de la República aprobó este martes una reforma para fortalecer el derecho a la alimentación de las personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en México.

El dictamen recibió 102 votos a favor y modifica la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para sustituir la expresión “grupos sociales menos favorecidos” por “grupos sociales en situación de vulnerabilidad”.

Con este cambio, la legislación busca establecer de manera más precisa que las acciones del Estado para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos deben considerar de forma prioritaria a quienes enfrentan mayores carencias económicas, sociales o territoriales.

¿QUÉ CAMBIA CON LA REFORMA?

La modificación pretende actualizar el lenguaje utilizado en la legislación y armonizarlo con otros ordenamientos relacionados con derechos sociales, igualdad y no discriminación.

Durante el debate, el senador priista Pablo Angulo Briceño, promotor de la iniciativa, señaló que aunque se trata de un cambio de términos, la modificación permite precisar hacia qué sectores deben dirigirse las acciones relacionadas con el acceso a los alimentos.

La senadora del Partido Verde, Juanita Guerra, también destacó que el proyecto contempla una perspectiva transversal y antidiscriminatoria, además de dar preferencia a la producción nacional.