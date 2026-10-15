Denuncian presuntos abusos de Marina en operativo en Laguna Colorada, Culiacán

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    Denuncian presuntos abusos de Marina en operativo en Laguna Colorada, Culiacán
    Operativo Federal en Laguna Colorada, Culiacán, X

Pobladores acusan a fuerzas federales de irrumpir en inmuebles durante el despliegue de seguridad en Sinaloa.

Un operativo del Gabinete de Seguridad en Laguna Colorada, Culiacán, provocó protestas y tensiones entre habitantes de la comunidad y fuerzas federales. Las autoridades reportaron la detención de siete personas durante una serie de cateos, mientras que los vecinos denunciaron irrupciones violentas e irregularidades en el procedimiento militar.

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Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron cinco cateos simultáneos en la zona sur de Culiacán. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades capturaron a siete presuntos integrantes de una célula delictiva.

$!Denuncian presuntos abusos de Marina en operativo en Laguna Colorada, Culiacán

Entre las personas detenidas se encuentran dos mujeres, identificadas por las autoridades como presuntas operadoras logísticas del grupo criminal. En los registros oficiales de captura destaca el nombre de Carlota Murillo Avendaño.

POBLADORES DENUNCIAN ABUSOS Y LES BLOQUEARON EL PASO

Vecinos de Laguna Colorada encararon a los elementos armados y formaron vallas humanas para evitar el traslado de las personas retenidas. Videos difundidos en redes sociales por medios locales como Noroeste muestran a la comunidad recriminando el actuar de los marinos.

$!Pobladores locales denuncian abuso de autoridad de los elementos federales.
Pobladores locales denuncian abuso de autoridad de los elementos federales. X

Los manifestantes señalaron que las fuerzas federales ingresaron a las viviendas sin mostrar órdenes judiciales claras y causaron destrozos dentro de las casas. Asimismo, varias familias acusaron agresiones físicas y la pérdida de pertenencias personales durante las revisiones.

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INTERVINO DERECHOS HUMANOS Y LIBERAN A LOS DETENIDOS

La presión social en el lugar derivó en la liberación de varias personas que habían sido aseguradas en un primer momento por los marinos, entre ellas una menor de edad.

El representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, acudió a la comunidad para recabar los testimonios de los afectados. El organismo documentará las denuncias sobre posibles violaciones a las garantías individuales cometidas durante el despliegue militar.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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