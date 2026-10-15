Designa Defensa nuevo Comandante en Guanajuato en medio de un escenario de violencia criminal

CDMX.- En medio de la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), la Secretaría de la Defensa Nacional designó al General de Brigada de Estado Mayor David Antonio López Velasco como nuevo comandante de la 16 Zona Militar, con sede en Sarabia, Guanajuato. El mando militar, quien antes encabezó la Fuerza de Tarea León y la 42 Zona Militar, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, regresó a Guanajuato, una entidad marcada por homicidios, ataques armados, extorsiones y robo de combustible.

Este nombramiento ocurre además en un escenario de violencia criminal que afecta sobre todo a municipios del corredor industrial y el sur del estado, donde operan células vinculadas al CJNG y al CSRL.

LÓPEZ VELASCO ASUMIÓ EL CARGO EL 13 DE OCTUBRE Entre los episodios de mayor violencia figuró el ataque armado perpetrado en enero pasado contra asistentes a un partido de futbol en Salamanca, que dejó 11 muertos. López Velasco asumió el cargo el 13 de octubre, durante una ceremonia de toma de protesta, posesión del mando y protesta de Bandera.

El acto, dado a conocer hoy, fue encabezado por el General Gabriel Martínez García, quien dejó la comandancia de la zona para asumir interinamente la 12 Región Militar, con jurisdicción en Guanajuato, Querétaro y Michoacán. El nuevo Comandante cuenta con más de tres décadas de servicio militar, es egresado del Heroico Colegio Militar, licenciado en Administración Militar y tiene maestrías en Seguridad Nacional y Administración Pública. También ocupó cargos en el extinto Estado Mayor Presidencial, fue ayudante militar del Presidente de la República y agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Ecuador.

¿QUÉ RESPONSABILIDADES TENDRÁ EN LA 16 ZONA MILITAR?

Entre sus responsabilidades recientes figuraron la comandancia de la 42 Zona Militar, en Chihuahua, y la jefatura de la Unidad de Enlace y Gestión de la Defensa. De acuerdo con la institución castrense, tendrá bajo su responsabilidad las operaciones militares, el adiestramiento, la administración y la logística de las unidades desplegadas en su jurisdicción, además de la coordinación con autoridades civiles y corporaciones de seguridad.

El relevo se sumó a los cambios de mandos militares registrados en Guanajuato durante los últimos dos años, en medio de las operaciones federales contra organizaciones criminales.