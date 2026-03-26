Denuncian que derrame masivo en el Golfo inició hace un mes en Campeche

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México
/ 26 marzo 2026
    Denuncian que derrame masivo en el Golfo inició hace un mes en Campeche
    Pese a que el vertido alcanzó los 50 kilómetros cuadrados (mil veces el Zócalo de la CDMX) y hubo maniobras de contención iniciales, el Gobierno federal ocultó el incidente y permitió que el crudo avanzara. CUARTOOSCURO
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Organizaciones ambientales anuncian que el derrame en el Golfo de México inició el 6 de febrero frente a la plataforma Abkatún, en Campeche

El origen de la contaminación en el Golfo de México habría iniciado hace un mes en una zona cercana a la plataforma de Pemex en Abkatún, en Campeche.

El derrame, visible en rastreos satelitales, exhibió para el 14 de febrero una expansión de casi 50 kilómetros cuadrados, equivalente a más de mil veces la plancha del Zócalo de la CDMX.

Un rastreo hecho por Grupo REFORMA advierte la presencia de un buque no identificado, entre otras razones, porque registra su transpondedor apagado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncian-nuevo-trasvase-desde-coahuila-para-salvar-abasto-en-la-presa-de-salinillas-BH19699080

A pesar del tiempo transcurrido y de la determinación del punto de origen, el Gobierno federal no ha identificado al presunto buque que derramó combustible.

Ayer, un grupo de organizaciones ambientales informó que el incidente que afecta las costas de Tabasco y Veracruz y se expande hacia Tamaulipas inició desde una embarcación que permaneció en una zona cercana a la plataforma Abkatún, frente a Campeche, entre el 6 y el 10 de febrero. Grupo REFORMA confirmó que el 14 de febrero ya era perceptible la mancha.

El incidente (según sostuvieron Conexiones Climáticas, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y CartoCrítica, entre otras decenas de organizaciones más) era conocido por las autoridades desde aquellas fechas y hubo maniobras de contención que no evitaron su expansión.

La mancha de aceite o crudo registrada en las imágenes, inicialmente pequeña, se intensificó a partir del 11 de febrero; para el 14 de febrero, el vertido era claramente visible, y al menos cinco embarcaciones realizaban trabajos de contención.

El derrame continuó activo al menos hasta el 17 de febrero. Las corrientes marinas y las condiciones meteorológicas favorecieron la llegada gradual, dispersa y sostenida del hidrocarburo derramado durante las últimas tres semanas a las costas.

Las organizaciones denunciaron que se ignoró el Plan Nacional de Contingencia en las Zonas Marinas que obliga a notificar el incidente de forma inmediata.

Además, el Gobierno no ha identificado a la empresa responsable ni ha informado sobre el proceso de compensación por los daños.

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