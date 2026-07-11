Denuncian que el acoso en Pemex se incrementó en la gestión de Rodríguez Padilla

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    Denuncian que el acoso en Pemex se incrementó en la gestión de Rodríguez Padilla
    Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Pemex, durante la ceremonia de conmemoración del 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera. Cuartoscuro/Presidencia
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De enero a diciembre de 2024 se registraron 110 denuncias y quejas, mientras que en todo 2025 se reportaron 155 casos

CIUDAD DE MÉXICO- En Petróleos Mexicanos (Pemex), de 2025 a 2026, periodo en el que estuvo como director general Víctor Rodríguez Padilla, los casos de acoso y hostigamiento sexual aumentaron 50%.

En solicitudes de información hechas vía Ley de Transparencia, Pemex detalló que de enero a diciembre de 2024 se registraron 110 denuncias y quejas, mientras que en todo 2025 se reportaron 155 casos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/declaran-prision-preventiva-para-victor-rodriguez-padilla-exdirector-de-pemex-por-caso-de-violencia-familiar-PB22017383

De hecho, destaca que Pemex fue la institución del servicio público federal con el mayor número de casos de acoso y hostigamiento sexual el año pasado dentro de instituciones públicas federales.

La mayoría de las denuncias quedaron sin sanciones, o en el remoto caso, únicamente fueron amonestaciones o unos cuantos días de suspensión.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, se encuentra detenido en prisión preventiva en un penal de Morelos, luego de que su esposa difundiera un video donde es agredida por él.

El exfuncionario, quien dejó el cargo el 14 de mayo pasado, está acusado de los delitos de violencia familiar y violencia vicaria en agravio de su esposa y su hija menor de edad.

HASTA EN HOSPITALES Y CLÍNICAS

En los documentos entregados por Pemex se señala que en su mayoría los casos de acoso ocurrieron en refinerías y hospitales de la empresa productiva del Estado, y en general quedaron sin sanción.

Por ejemplo, se menciona que el 11 de julio del año pasado, en la zona del Triage del Hospital General de Veracruz de Pemex se denunció un acto de acoso sexual. Sin embargo, quedó sin sanción y sin investigación porque el acusado no tenía nexo contractual.

”Sin sanción y sin iniciar proceso por no tener el trabajador nexo contractual”, refiere.

$!Victor Rodriguez Padilla, ex director de Pemex, fue detenido por elementos de la fiscalía capitalina, está acusado por agredir físicamente a su esposa.
Victor Rodriguez Padilla, ex director de Pemex, fue detenido por elementos de la fiscalía capitalina, está acusado por agredir físicamente a su esposa. Cuartoscuro/Fiscalía de Morelos

El 3 de abril del año pasado, en el área de curaciones de la Clínica Satélite de Minatitlán, Veracruz, ocurrió otro caso de acoso sexual y en donde la sanción fue de únicamente cuatro días de suspensión de labores al trabajador acusado.

Mientras que el 17 de septiembre, en el Complejo Petroquímico Cangrejera, en Coatzacoalcos, Veracruz, se denunció un caso de acoso sexual. La empresa petrolera informó que la denuncia quedo “sin responsabilidad”.

La Superintendencia de Gestión Laboral Salamanca de la Gerencia Regional de Relaciones Laborales Altiplano informó en una tabla que de febrero a noviembre de 2025 se presentaron seis denuncias de acoso y hostigamiento sexual, de las cuales en su totalidad se decidió no fincar responsabilidad.

Un caso de acoso sexual denunciado en febrero del año pasado en la planta de Poza Rica, Veracruz, solamente derivó en una amonestación como sanción.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-anomalias-en-contrato-de-pemex-en-gestion-de-victor-rodriguez-padilla-detenido-por-violencia-AF22054150

Una denuncia el 1 de abril en el Hospital Regional de Ciudad Madero, Tamaulipas, se sancionó con la rescisión de la relación laboral del acusadoTambién una denuncia en el Complejo Petroquímico Cangrejera no fue sancionada y no hubo ningún tipo de castigo.Campaña

El 6 de noviembre del año pasado, el gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó el Plan integral contra el abuso sexual, cuyo objetivo. se afirmó, es fortalecer la respuesta institucional en la atención y procuración de justicia hacia las mujeres, que se sientan más seguras y que haya una denuncia más ágil, además de impulsar un cambio cultural en la sociedad para que la convivencia entre mujeres y hombres se base en el respeto.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó ese día en Palacio Nacional que con este plan integral se trabaja principalmente para que el acoso sexual sea un delito penal en todo el país.

Dentro de esta estrategia se detalló que se pondrán en marcha campañas de concientización en espacios públicos, laborales, escolares y en transporte público dirigidas fundamentalmente a los hombres, así como campañas de concientización contra las violencias, dirigidas a la sociedad en general y a las mujeres para fomentar la denuncia contra el abuso sexual.

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