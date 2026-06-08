Denuncian que Samuel García busca tapar crisis de desapariciones con maceteros

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    Denuncian que Samuel García busca tapar crisis de desapariciones con maceteros
    Fundenl denunció que el gobierno de Samuel García colocó maceteros para cubrir la Plaza de los Desaparecidos antes del Mundial 2026. Fundenl

Previo al arranque del Mundial, el gobierno estatal colocó maceteros en la Plaza de los Desaparecidos para tapar la visibilidad de los cárteles con los rostros de las víctimas de desaparición en el estado

Monterrey, Nuevo León.- Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) acusó al gobierno de Samuel García de intentar ocultar la crisis de desapariciones que se vive en el estado ante los turistas nacionales y extranjeros que acudirán a la entidad con motivo del Mundial de Fútbol 2026.

Denunciaron que el gobierno de Samuel García colocó enormes maceteros que tapan la visibilidad de la Plaza de los Desaparecidos, ubicada en el cruce de Zaragoza y Washington, en pleno centro de Monterrey.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nuevo-leon-registra-en-promedio-tres-desapariciones-diarias-fundenl-BB21139932
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Sin embargo, los integrantes del Fundenl pegaron las fotografías de los rostros de víctimas de desaparición sobre los maceteros.

“El Gobierno del estado ha cometido un grave agravio hacia las personas desaparecidas y su familiares, al intentar ocultar sus rostros con maceteros gigantes en la Plaza de las y los Desaparecidos. Esto también representa una gran “falta” para toda la sociedad, ante este grave delito de Lesa Humanidad”, señaló Fundenl.

Estableció que, al intentar ocultar a las víctimas de desapariciones con maceteros, el gobierno del estado reafirma que no le importan.

“Ni le importa que nos sigan desapareciendo en Nuevo León”, subrayó.

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Precisó que Nuevo León registra 7 mil 485 personas desaparecidas y actualmente es el quinto estado con más personas desaparecidas en México.

“En este 2026 han desaparecido tres personas por día en promedio. Ésta es nuestra realidad, realidad que el gobernador no quiere enfrentar, esto también en Nuevo León”, precisó.

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El colectivo indicó que al inicio de su gestión, le entregaron al gobierno una estrategia integral con una serie de acciones que puede implementar para la búsqueda, como crear carreras forenses en la Universidad Ciudadana, entre muchas otras; sin embargo, ha sido omiso.

“Además, a 8 años de creada la Comisión Local de Búsqueda (que depende del gobernador), no cuentan con Planes de Búsqueda, no hay convenios con las compañías telefónicas para emitir alertas y no existe el centro de resguardo forense tan anunciado”, puntualizó.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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