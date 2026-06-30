Denuncian red de extorsión y burocracia comercial en Tulum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Denuncian red de extorsión y burocracia comercial en Tulum
    Empresarios locales acusan a la Alcaldía de Tulum de imponer obstáculos administrativos y cobros irregulares que afectan al comercio formal. REFORMA

Empresarios, comerciantes y ciudadanos de Tulum denunciaron burocracia y abusos en los trámites municipales

Agrupados en “Tulum Unido”, presentaron un documento dirigido a la Alcaldía que encabeza el morenista Diego Castañón y en la que denuncian obstáculos administrativos y presuntas irregularidades en la expedición de licencias de funcionamiento, al tiempo que solicitaron cambios a los procesos municipales para hacerlos más transparentes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-exceso-de-burocracia-con-morena-en-camara-de-diputados-GM21788860

REFORMA publicó ayer como Tulum, considerada hace unos años la joya del Caribe, perdió brillo por la inseguridad, el crecimiento desordenado y la especulación inmobiliaria.

La organización sostiene que el crecimiento de Tulum ha estado acompañado de inconformidad entre empresarios y comerciantes por los costos de los trámites, los tiempos de respuesta y la falta de certeza jurídica, además de denuncias de corrupción, extorsión y abuso de autoridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/andrea-chavez-responde-a-maru-campos-por-denuncias-sobre-presunta-venta-de-terrenos-en-la-sierra-tarahumara-CN21790367

Como parte de sus acciones, el colectivo informó que elaboró un oficio ciudadano sobre las licencias de funcionamiento y operación de establecimientos comerciales, el cual contiene “propuestas y solicitudes concretas para garantizar un proceso justo, transparente y apegado a la ley”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Burocracia
Extorsiones
delitos

Localizaciones


México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Prioridades para las madres

Prioridades para las madres
true

¿La Presidenta sabía del golpeador y lo encubrió?

Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí fueron las únicas entidades que no acudieron al encuentro de la CFE.

Alista CFE plan contra apagones en 29 estados; invertirán 244 mil mdp en infraestructura
Márquez Alcaraz agredió físicamente a una mujer, identificada como Edith “N”.

SCJN rechaza analizar el amparo de Fofo Márquez; sigue firme su sentencia de 17 años
Miguel “N” quedó en prisión preventiva por presunto secuestro tras retener a seis familiares en Tecámac; su situación jurídica se definirá el 3 de julio.

Ingresan a prisión a Miguel “N” por presunto secuestro tras retener a su familia en Tecámac
La Selección Mexicana ha completado una fase de grupos destacada y sin derrotas.

¿Qué necesita México para clasificar? Esto pasa si vence o empata con Ecuador
México cerró la fase de grupos con tres victorias y sin recibir goles, resultados que buscará extender frente a Ecuador.

México busca el pase a Octavos ante Ecuador: horario, transmisión y posible once de Aguirre
La CFE, ha puesto en marcha un programa de entrega e instalación de sistemas de paneles solares.

Paneles solares gratuitos de la CFE: Requisitos y cómo acceder al programa de apoyo energético