Denuncian red de extorsión y burocracia comercial en Tulum
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Empresarios, comerciantes y ciudadanos de Tulum denunciaron burocracia y abusos en los trámites municipales
Agrupados en “Tulum Unido”, presentaron un documento dirigido a la Alcaldía que encabeza el morenista Diego Castañón y en la que denuncian obstáculos administrativos y presuntas irregularidades en la expedición de licencias de funcionamiento, al tiempo que solicitaron cambios a los procesos municipales para hacerlos más transparentes.
REFORMA publicó ayer como Tulum, considerada hace unos años la joya del Caribe, perdió brillo por la inseguridad, el crecimiento desordenado y la especulación inmobiliaria.
La organización sostiene que el crecimiento de Tulum ha estado acompañado de inconformidad entre empresarios y comerciantes por los costos de los trámites, los tiempos de respuesta y la falta de certeza jurídica, además de denuncias de corrupción, extorsión y abuso de autoridad.
Como parte de sus acciones, el colectivo informó que elaboró un oficio ciudadano sobre las licencias de funcionamiento y operación de establecimientos comerciales, el cual contiene “propuestas y solicitudes concretas para garantizar un proceso justo, transparente y apegado a la ley”.