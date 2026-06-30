Denuncian red de extorsión y burocracia comercial en Tulum

Agrupados en “Tulum Unido”, presentaron un documento dirigido a la Alcaldía que encabeza el morenista Diego Castañón y en la que denuncian obstáculos administrativos y presuntas irregularidades en la expedición de licencias de funcionamiento, al tiempo que solicitaron cambios a los procesos municipales para hacerlos más transparentes.

REFORMA publicó ayer como Tulum, considerada hace unos años la joya del Caribe, perdió brillo por la inseguridad, el crecimiento desordenado y la especulación inmobiliaria.

La organización sostiene que el crecimiento de Tulum ha estado acompañado de inconformidad entre empresarios y comerciantes por los costos de los trámites, los tiempos de respuesta y la falta de certeza jurídica, además de denuncias de corrupción, extorsión y abuso de autoridad.