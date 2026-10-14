Cae Noemí ‘La Patrona’ en Campeche, operadora de célula delictiva generadora de violencia

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México
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    Cae Noemí ‘La Patrona’ en Campeche, operadora de célula delictiva generadora de violencia
    Noemí “N” contaba con una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa. Cortesía

La mujer es identificada como operadora de una célula delictiva en Jalpa de Méndez, Tabasco

CHIAPAS.- El Gabinete de Seguridad informó la detención en Ciudad del Carmen, Campeche, de Noemí “N”, alias “La Patrona”, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa e identificada como operadora de una célula delictiva en Jalpa de Méndez, Tabasco.

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Por medio de redes sociales, las autoridades federales detallaron que Noemí “N” operaba como una de las generadoras de violencia en la región de Ciudad del Carmen y desde Tabasco coordinaba actividades relacionadas con la venta de droga, extorsión, homicidios, secuestro, robo de vehículos y portación de armas de fuego.

DETENCIÓN DERIVA DE LABORES DE INTELIGENCIA

La detención deriva de labores de inteligencia e investigación donde participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), así como el Centro Nacional de Inteligencia en coordinación con la Fiscalía de Tabasco.

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Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de combatir a los generadores de violencia, debilitar las estructuras criminales y fortalecer la seguridad de la población.

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