Aylin, Kimberly, Karol, Michelle y Claudia, cinco alumnas de la UAEM fueron asesinadas en 2025-2026

El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico, ha vuelto a colocar de nueva cuenta a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el ojo del huracán por la serie de hechos violentos, sobre todo de género, en 2026. Kimberly Joselín, Karol Toledo, Michelle Itzayana y Claudia Tacoronte eran estudiantes de la UAEM, pero todas fueron atacadas y perdieron la vida en 2026; sus casos han provocado protestas, paro estudiantil y exigencias de justicia por los feminicidios, así como los reclamos por reforzar la seguridad de la comunidad universitaria. Pero según registros periodísticos, los casos no solo son de los últimos meses, también abarca 2025 con el feminicidio de Aylin Rodríguez Fernández.

FEMINICIDIOS DE ESTUDIANTES DE LA UAEM AYLIN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Aylin Rodríguez Fernández, estudiante de Psicología de 20 años, fue reportada como desaparecida a principios de abril de 2025; sin embargo, su cuerpo fue localizado el 4 de abril de ese mismo años en una vivienda de la colonia Morelos, en el municipio de Jiutepec. La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Uriel “N” por su probable participación en el feminicidio de la estudiante, en la audiencia inicial, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado y le impuso prisión preventiva.

Su caso provocó protestas de estudiantes, amigos y familiares, en el primer informe de actividades de la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, estudiantes se manifestaron para exigir justicia. Se le acusó a la universidad de proteger a agresores, revictimizar a estudiantes y administrar la violencia institucional, así como que no se presentaban avances sustantivos a la investigación. Así como los reclamos por la responsabilidad institucional de la UAEM frente al asesinato. KIMBERLY JOSELÍN RAMOS En marzo de 2026, Kimberly Joselín Ramos Beltrán fue localizada sin vida el 2 de marzo, seguido del caso de Karol Toledo Gómez, encontrada muerta el 5 de marzo; ambos feminicidios provocaron una movilización que derivó en la toma de las instalaciones y un paro estudiantil por varias semanas. Kimberly Joselín, estudiante de 18 años de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, desapareció el pasado 20 de febrero, ingresó a la facultad y ya no se supo nada de ella; su familia inició la búsqueda después de perder contacto; el cuerpo fue localizado el 2 de marzo y la UAEM condenó públicamente el feminicidio. Jared Alejandro “N”, también estudiante de la UAEM, fue detenido por su probable responsabilidad, al localizar pertenencias de Kimberly en su propiedad.

Desde su desaparición, estudiantes comenzaron a organizarse para exigir avances en su búsqueda, pero al confirmarse su muerte, las protestas escalaron hasta la toma del edificio de Rectoría y comenzaron un plantón dentro de Ciudad Universitaria y convocaron nuevas movilizaciones.

KAROL TOLEDO GÓMEZ El mismo día que fue localizada Kimberly, Karol Toledo Gómez fue reportada como desaparecida (el 2 de marzo); también era una estudiante de 18 años de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec y su caso surgió mientras la comunidad universitaria comenzaba a movilizarse por el primer feminicidio. Profundizando de inmediato la crisis universitaria. La UAEM exigió públicamente, nuevamente, su localización; estudiantes, familiares y compañeros realizaron movilizaciones mientras continuaba su búsqueda. Tres días después (5 de marzo), su cuerpo fue localizado sin vida. Autoridades confirmaron que la muerte era investigada como feminicidio, aunque descartó relación con el caso de Kimberly. Su asesinato provocó nuevamente la reacción de alumnos y familiares; sobre todo, los estudiantes exigían garantizar la seguridad dentro y fuera de los espacios universitarios. Tomando así las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

MOVILIZACIONES EN EL UAEM POR FEMINICIDIOS UAEM abrió una serie de comunicaciones con el movimiento denominado Resistencia Estudiantil, aunque en marzo se realizaron gestiones para establecer una mesa central de diálogo y Rectoría entregó una Carta Institucional de Garantías para los alumnos que participaron en la protesta. A 20 días de las movilizaciones, las demandas estudiantiles incluían justicia para Kimberly y Karol, garantías de seguridad y medidas para atender las condiciones de riesgo en los espacios universitarios, como iluminación, senderos seguros y vigilancia oportuna. La institución mantuvo su exigencia de justicia con perspectiva de género por ambos feminicidios, aseguró que establecería mecanismos de atención para las demandas estudiantiles. MICHEL ITZAYANA FUENTES CALDERÓN Sin embargo, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años y estudiante de preparatoria, desapareció el 24 de mayo en Yautepec y fue localizada sin vida nueve días después. Su madre, también académica de la UAEM, explicó que había salido a medio día a comprar unas cartulinas y no había regresado. Al menos dos meses después de los primeros casos, la estudiante desapareció por lo que estudiantes y miembros de la comunidad universitaria realizaron acciones para difundir su ficha de búsqueda y exigieron avances en su localización.

De nueva cuenta, UAEM expresó solidaridad y acompañamiento a su familia, pero el 2 de junio fue localizada sin vida. Autoridades no expresaron públicamente una clasificación definitiva como feminicidio. Por lo que provocó indignación y exigencias de esclarecimiento entre sectores de la comunidad universitaria.

CLAUDIA TACORONTE AGUILERA Claudia Tacoronte Aguilera, 21 años, se convirtió en el cuarto casos de estudiantes vinculadas con la UAEM que fueron asesinadas o localizadas sin vida en 2026. La noche del sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se desarrollaba un evento de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, Claudia fue atacada con un arma blanca. La estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Granada y originaria de Gran Canaria, España, habría buscado refugio y ayuda en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Sin embargo, las lesiones que sufrió fueron de gravedad y murió antes de recibir atención médica que pudiera salvarle la vida. La Fiscalía General del Estado de Morelos inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado de manera definitiva el móvil del ataque ni han informado sobre personas detenidas por estos hechos. Llevaba aproximadamente un mes en México cuando ocurrió el crimen. Su estancia en Morelos formaba parte de su formación universitaria.

La noticia generó reacciones tanto en México como en España, particularmente entre las comunidades universitarias de Morelos y Granada, que expresaron su preocupación y solidaridad con los familiares y compañeros de la estudiante. La Universidad de Granada manifestó su “más firme repulsa y absoluta condena” por el asesinato y puso a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas a su equipo de gobierno. Nuevamente, la UAEM expresó su indignación por el asesinato de Claudia y pidió a las autoridades realizar una investigación inmediata y exhaustiva.