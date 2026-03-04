Detienen a conductor de moto por app por feminicidio de Ana Karen en Edomex; cuerpo fue hallado en Metepec

México
/ 4 marzo 2026
    Detienen a conductor de moto por app por feminicidio de Ana Karen en Edomex; cuerpo fue hallado en Metepec
    El cuerpo de Ana Karen fue localizado en Metepec; la Fiscalía mexiquense investiga el caso como parte de las diligencias por su desaparición. VANGUARDIA

Fiscalía General de Justicia del Estado de México arresta a Daniel ‘N’ por su probable participación en la desaparición y muerte de Ana Karen.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Daniel “N”, conductor de una motocicleta de transporte público mediante plataforma digital, por su probable participación en los hechos que derivaron en la desaparición y muerte de Ana Karen, joven de 19 años reportada como desaparecida el 28 de febrero en el municipio de San Antonio la Isla.

El cuerpo de la víctima fue localizado el 3 de marzo en un paraje a un costado de la carretera Toluca-Tenango, en el municipio de Metepec.

A través de su cuenta oficial en X, la Fiscalía informó: “La #FiscalíaEdoméx detuvo a Daniel ‘N’, quien es conductor de una motocicleta de transporte público de una plataforma digital y es investigado por su probable participación en los hechos que causaron la desaparición de la víctima de identidad resguardada A.K.N.T., el pasado 28 de febrero en el municipio de San Antonio la Isla. La víctima, lamentablemente fue localizada sin vida este día a un costado de la carretera Toluca-Tenango en el municipio de Metepec.”

ENCUENTRAN CUERPO SIN VIDA Y CONFIRMAN QUE SE TRATA DE ANA KAREN

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades recibieron una alerta sobre la presencia de una mujer sin vida en un terreno baldío cercano a la carretera Toluca-Tenango, por lo que iniciaron las diligencias correspondientes.

Las características físicas coincidían con las de Ana Karen Nute Téllez, sin embargo, se aplicaron los protocolos legales para la identificación formal. Posteriormente, la FGJEM confirmó que el cuerpo correspondía a la joven de 19 años.

ÚLTIMO CONTACTO CON ANA KAREN OCURRIÓ EL 28 DE FEBRERO

Ana Karen Nute Téllez pidió permiso a sus padres para asistir a una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce. Tras concluir la convivencia, solicitó un mototaxi por aplicación para regresar a su domicilio.

Durante el trayecto, el viaje fue marcado como finalizado en la plataforma digital, pero la joven no llegó a su destino. Minutos después dejó de responder mensajes y su teléfono celular dejó de tener comunicación.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a Ana Karen abordando una motocicleta conducida por un hombre que vestía chamarra azul con detalles grises y gorra negra. La grabación de una cámara de videovigilancia indica que eran las 23:10 horas del sábado 28 de febrero, momento que coincide con el último contacto con sus familiares.

    En redes sociales difundieron las últimas imágenes donde se ve a Ana Karen con vida durante el trayecto que realizó junto a Daniel ‘N’, conductor de aplicación. X
FAMILIARES DE ANA KAREN PIDIERON A LAS AUTORIDADES ACELERAR LA INVESTIGACIÓN

Familiares de Ana Karen indicaron a N+ que, tras perder comunicación con la joven, solicitaron a las autoridades que aceleraran la investigación para dar con su paradero. Señalaron que pidieron acceso a información relacionada con las últimas llamadas o contactos registrados en su teléfono celular, pero aseguran que no recibieron esos datos.

La familia exige que el caso se esclarezca y que no quede impune. También solicitaron que se investigue a las personas que asistieron a la fiesta donde estuvo Ana Karen, particularmente a la amiga que permitió que abordara el mototaxi por aplicación para retirarse del festejo.

INVESTIGACIÓN SOBRE FEMINICIDIO DE ANA KAREN SIGUE EN CURSO

La detención de Daniel “N” se realizó como parte de las investigaciones iniciadas tras la denuncia por desaparición. El detenido es señalado como conductor de la motocicleta de transporte por aplicación en la que la joven se trasladaba la noche del 28 de febrero.

La Fiscalía del Estado de México continúa con las diligencias para el esclarecimiento del probable feminicidio y la determinación de responsabilidades conforme al proceso legal correspondiente.

