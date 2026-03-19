Desaparece Camila Reyna, de 12 años, en Veracruz; familia denuncia mensajes de joven que “quería llevársela”

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México
/ 19 marzo 2026
    Desaparece Camila Reyna, de 12 años, en Veracruz; familia denuncia mensajes de joven que “quería llevársela”
    Familiares de Camila Reyna, de 12 años, piden ayuda para localizarla tras desaparecer en su casa en Veracruz; señalan a un joven como sospechoso VANGUARDIA

Camila Reyna, de 12 años, desapareció en Veracruz al salir a tender ropa; familia acusa a joven de 19 años y pide apoyo para localizarla

La desaparición de Camila Reyna Reyes, de 12 años, fue reportada desde el pasado 9 de marzo en el estado de Veracruz, luego de que la menor salió de su vivienda y no regresó.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la niña desapareció en su propia casa, ubicada en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, cuando salió a tender su uniforme escolar.

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FAMILIA SEÑALA A HOMBRE DE 19 AÑOS COMO PRINCIPAL SOSPECHOSO

La madre de la menor, Alma Ruth Reyes, indicó en entrevista que el principal sospechoso es un joven de 19 años identificado como Rafael “N”, quien anteriormente trabajó en el negocio familiar.

Según su testimonio, el joven habría mostrado conductas insistentes hacia la menor desde hace más de un año, periodo en el que comenzó a acercarse a ella cuando colaboraba en el puesto de tacos de la familia.

“Le mandaba mensajes que iba a ir por ella, que se la iba a llevar”, declaró la madre.

La familia señaló que, tras descubrir estos mensajes, retiraron el teléfono a la menor y confrontaron al joven, quien habría prometido dejar de contactarla. Sin embargo, sostienen que continuó comunicándose con ella de forma oculta.

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DESAPARICIÓN OCURRIÓ TRAS SALIR A TENDER UNIFORMES

El día de su desaparición, Camila pidió prestado un teléfono celular a un familiar con el argumento de realizar una tarea escolar. Posteriormente salió a tender su uniforme, momento en el que se perdió contacto con ella.

Tras no regresar, sus familiares iniciaron su búsqueda y posteriormente dieron aviso a las autoridades.

¿HAS VISTO A CAMILA REYNA REYES? ESTAS SON SUS CARACTERÍSTICAS

Camila Reyna Reyes fue descrita por sus familiares con las siguientes características:

- Cabello chino de color café oscuro

- Cejas semipobladas

- Nariz chata mediana

- Estatura aproximada de 1.53 metros

- Peso de 60 kilogramos

- Cicatrices en ambos antebrazos

La menor cursa el primer año de secundaria y fue vista por última vez en el fraccionamiento Hacienda Sotavento.

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FAMILIA DENUNCIA FALTA DE AVANCES

A más de siete días de su desaparición, los familiares han señalado que no se registran avances significativos en la investigación por parte de las autoridades.

También indicaron que el joven señalado es originario de Chiapas y que sus familiares no han proporcionado información sobre su posible paradero.

PIDEN AYUDA PARA LOCALIZAR A CAMILA REYNA REYES

Ante la falta de resultados, familiares y amigos han realizado manifestaciones para exigir que se intensifiquen las labores de búsqueda.

La tía de la menor expresó: “Hoy es una madre sufriendo por su hija. Es una niña de 12 años y no sabemos nada de ella, ni dónde está ni quién la tiene. Lo único que pedimos es que la regresen a casa”.

Asimismo, la familia solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita localizarla.

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En caso de contar con datos sobre su paradero, se pidió comunicarse a los números 22 81 68 21 43 o 22 81 68 21 44, extensiones 4044 o 4045, correspondientes a la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.

Las investigaciones continúan abiertas mientras autoridades y familiares mantienen la búsqueda de la menor.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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