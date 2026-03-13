$!Desaparece otra alumna en Morelos: Fiscalía emite ficha por Ayelen Iglesias Vidal, estudiante del COBAEM

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos emitió una nueva ficha de búsqueda, esta vez es para localizar a Ayelen Iglesias Vidal, una joven de 17 años reportada desaparecida en el municipio de Cuernavaca.

De acuerdo con la información disponible, la menor de edad forma parte del cuerpo estudiantil del Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM).

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En el reporte, la Fiscalía describió que Ayelen fue vista por última vez el pasado 10 de marzo, y portaba el uniforme escolar. Las autoridades activaron el Protocolo Alba para la localización de la joven.

DESCRIPCIÓN DE AYELEN IGLESIAS VIDAL

Ayelen Iglesias Vidal es de tez blanca, robusta y mide 1.55 metros. La descripción indica que tiene ojos medianos y color café oscuro, mientras que su cabello es castaño claro, lacio y largo hasta la altura de los hombros.

La vestimenta que portaba al momento de su desaparición era una playera blanca tipo polo, con un logotipo azul del COBAEM, pants color azul marino con franjas blancas y tenis tipo converse negros.

Entre las señas particulares destaca una perforación en la ceja izquierda y lunar arriba de la ceja izquierda.