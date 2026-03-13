Desaparece otra alumna en Morelos: Fiscalía emite ficha por Ayelen Iglesias Vidal, estudiante del COBAEM

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México
/ 13 marzo 2026
    Desaparece otra alumna en Morelos: Fiscalía emite ficha por Ayelen Iglesias Vidal, estudiante del COBAEM
    Ayelen Iglesias Vidal, una joven de 17 años, fue reportada desaparecida en el municipio de Cuernavaca, Morelos. ESPECIAL

Su desaparición ocurre en medio de una serie de reportes recientes de estudiantes extraviadas en Morelos, algunos de los cuales han tenido desenlaces fatales

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos emitió una nueva ficha de búsqueda, esta vez es para localizar a Ayelen Iglesias Vidal, una joven de 17 años reportada desaparecida en el municipio de Cuernavaca.

De acuerdo con la información disponible, la menor de edad forma parte del cuerpo estudiantil del Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM).

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En el reporte, la Fiscalía describió que Ayelen fue vista por última vez el pasado 10 de marzo, y portaba el uniforme escolar. Las autoridades activaron el Protocolo Alba para la localización de la joven.

DESCRIPCIÓN DE AYELEN IGLESIAS VIDAL

Ayelen Iglesias Vidal es de tez blanca, robusta y mide 1.55 metros. La descripción indica que tiene ojos medianos y color café oscuro, mientras que su cabello es castaño claro, lacio y largo hasta la altura de los hombros.

La vestimenta que portaba al momento de su desaparición era una playera blanca tipo polo, con un logotipo azul del COBAEM, pants color azul marino con franjas blancas y tenis tipo converse negros.

Entre las señas particulares destaca una perforación en la ceja izquierda y lunar arriba de la ceja izquierda.

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En caso de tener información que conduzca a su paradero, la Fiscalía proporcionó medios de contacto:

* Zona sur poniente: 777 450 4478

* Zona metropolitana: 777 460 0893 ó 777 109 1248

* Zona oriente: 777 460 0893

PROTOCOLO ALBA EN MORELOS

El protocolo es un mecanismo operativo de búsqueda inmediata para localizar a niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, con el fin de proteger su integridad física y vida.

La diferencia entre este proceso y otros, es que el protocolo se activa inmediatamente sin necesidad de esperar 72 horas, coordinando esfuerzos entre autoridades estatales, medios de comunicación y sociedad civil.

“La consolidación del Protocolo Alba en todo el país permitirá responder de manera eficaz y oportuna a presuntos actos de violencia, a fin de prevenir y erradicar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y garantizar el acceso a la justicia a las mujeres, niñas y a sus familiares”, indica la página del Gobierno de México.

AUMENTAN DESAPARICIONES DE JÓVENES MUJERES EN MORELOS

Su desaparición ocurre en medio de una serie de reportes recientes de estudiantes extraviadas en Morelos, algunos de los cuales han tenido desenlaces fatales.

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Entre ellos se encuentran los casos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Miranda Sherlin Sánchez Escobar, alumna del CETIS.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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