Desapariciones crecen 10.5% en México, de acuerdo a Amnistía Internacional

En su informe anual 2026, AI alertó que un nuevo orden mundial se está imponiendo en el mundo, dictado por líderes “depredadores”, y citó como ejemplo los casos de Estados Unidos, Rusia e Israel.

La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes que la cifra de desaparecidos en México subió 10.5% en 2025 respecto al año anterior y criticó la respuesta de México a la decisión del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas de activar el artículo 34 para llevar el tema al pleno de la Asamblea General.

En el caso de México, la organización señaló que “los mecanismos de protección y las garantías de derechos humanos se deterioraron”.

Recordó que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y remarcó que entre junio y septiembre el Congreso aprobó diversas leyes sobre vigilancia que “hacen que la información confidencial esté disponible para instituciones públicas, incluyendo las Fuerzas Armadas”.

Sin embargo, el elemento central de las críticas de AI es el de los desaparecidos.

En el reporte, lamentó que las autoridades “no reconocieron la labor de las mujeres que buscan a personas desaparecidas, a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales”.

Afirmó que “el número de desapariciones forzadas aumentó 10.5% en comparación con el año anterior (2024). Hasta diciembre, detalló, el número de casos de desaparecidos ascendía a 133 mil 500. Además, dijo, persistieron los feminicidios y los transfeminicidios” y que también aumentó el número de desplazados internos.Sin embargo, acotó, la decisión del comité de la ONU fue recibida con críticas en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum, detalló, “negó categóricamente la existencia de desapariciones forzadas en el país”, y el Senado pidió que el presidente del Comité sea sancionado por “especular” con que en México están ocurriendo desapariciones forzadas de manera sistemática.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos negó que México estuviera atravesando una crisis de desapariciones forzadas”.

AI expresó su preocupación por la aprobación, en junio, de enmiendas a la Ley General sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Desaparición Perpetrada por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, y modificaciones a la Ley General de Población en relación con las desapariciones forzadas.

Según la organización, estos cambios, que incluyen la creación de una plataforma única de identidad y un documento de identidad que incluya datos biométricos, “podrían suponer un riesgo para la privacidad y utilizarse para la vigilancia de los ciudadanos”.

“Además, estos cambios no combatieron la impunidad ni reforzaron las fiscalías o el Centro Nacional de Identificación Humana para reducir el retraso en los análisis forenses”.

AI indica que, con base en investigaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil, “a falta de datos oficiales fiables, en 2023 había 72 mil 100 cadáveres sin identificar en el país”.

Amnistía se queja de que, hasta la fecha, las Fuerzas Armadas siguen negando a familiares información que pudiera servir “para acceder a la verdad y la justicia” en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014, ante lo que AI califica de “pobre respuesta de las autoridades”, son familiares de los desaparecidos, “en su mayoría mujeres organizadas en colectivos”, las que realizan las búsquedas.

Datos

* 133 mil 500 desapariciones en México reporta Amnistía Internacional a diciembre pasado.