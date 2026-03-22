Ayotzinapa albergará congreso educativo de la SEP; a 12 años, persiste sin esclarecer caso de los 43

AYOTZINAPA. GRRO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, será sede del V Congreso Educativo Pluri-intercultural, como parte del cierre de la conmemoración por el centenario de esa institución. El anuncio se da en un contexto en el que, de acuerdo con lo señalado por la dependencia, los últimos 12 años del plantel han estado marcados por la desaparición de 43 estudiantes y la falta de esclarecimiento del caso.

Mario Delgado, titular de la SEP, afirmó que las escuelas normales representan una oportunidad de vida para cientos de jóvenes, en su mayoría hijos de campesinos, y sostuvo que desarrollan un “profundo” compromiso con sus comunidades. Delgado recordó que la formación en Ayotzinapa es integral y que el alumnado cuenta con becas de alimentación, servicios de dormitorio, instalaciones deportivas y talleres especializados, según lo expuesto por la SEP.

El director del plantel, Tomás Vargas Colchero, señaló que el congreso será un espacio de análisis y diálogo que reunirá a especialistas con el objetivo de fortalecer el modelo de educación básica y contribuir al desarrollo de las comunidades indígenas del país. Vargas Colchero detalló que los festejos por el centenario comenzaron en la primera semana de marzo con una caminata que reunió a más de dos mil docentes egresados de distintas generaciones, incluidas la del 68 y las de la etapa en que la escuela fue mixta.

Entre las actividades académicas realizadas durante el mes se incluyeron conferencias magistrales, talleres y presentaciones de libros escritos por egresados, de acuerdo con la información difundida. Actualmente, la Normal ofrece 120 espacios en la licenciatura en Educación Primaria y 45 en Educación Plurilingüe Comunitaria, además de una maestría en Educación Rural con énfasis en grupos multigrado, con capacidad para 30 docentes.

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