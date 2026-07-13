Busqué cuatro veces a AMLO por ‘El Mayo’; sólo hubo silencio: Ken Salazar

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    Busqué cuatro veces a AMLO por ‘El Mayo’; sólo hubo silencio: Ken Salazar
    El exembajador de EU en México, Ken Salazar, ha sido cuestionado por el Gobierno federal sobre su actuar cuando se dio la extracción-entrega de Ismael “El Mayo” Zambada. Cuartoscuro

El exembajador norteamericano en México revira a los dichos por el Gobierno federal en una entrevista televisiva

CDMX.- Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, aseguró que al menos cuatro veces intentó comunicarse con el expresidente Andrés Manuel López Obrador luego de la detención en territorio estadounidense del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2024, para informarle que bajo ninguna circunstancia habían llevado a cabo una operación no autorizada en territorio mexicano, lo que hubiera sido una grave violación a su soberanía.

En entrevista en el programa “Esta Semana”, de N+ Univision con la periodista Ilia Calderón, Salazar leyó un fragmento de su libro “Borderlands. My fight for an inclusive America”, en donde da su versión de las horas que pasaron después de la captura de Zambada García.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-dice-que-mexico-entrego-a-eu-a-piloto-que-transporto-a-el-mayo-no-era-nuestro-avion-ken-salazar-KB22019506

“Luego de una breve llamada con funcionarios estadounidenses, redacté un mensaje para López Obrador. Él tenía que entender que Estados Unidos no tenía conocimiento previo de este secuestro y que bajo ninguna circunstancia habíamos llevado a cabo una operación no autorizada en territorio mexicano (...) se lo envié de inmediato al expresidente”, leyó Salazar a Calderón.

“Esa noche, el fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, y yo preparamos una respuesta más formal para el gobierno mexicano (...) De nuevo envié esta comunicación directamente a Andrés Manuel López Obrador y le ofrecí reunirme con él para hablar sobre la operación. Esperé por horas su respuesta y nada”, siguió Salazar.

Continúa el exembajador: “Intenté de nuevo el siguiente día. Sabía que López Obrador suele aprovechar los fines de semana para viajar a su rancho. Pero dondequiera que estuviera, no respondió”.

Salazar narró que ofreció al exmandatario federal y al entonces fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero, que enviaran a un equipo para inspeccionar la aeronave que transportó a Zambada García de México a Estados Unidos. Dijo que autoridades mexicanas y estadounidenses inspeccionaron el avión. “Informé a AMLO y a Gertz de la diligencia. Pero aún así sólo hubo silencio. Para el lunes, era claro que algo estaba muy mal”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ken-salazar-goza-de-inmunidad-diplomatica-asegura-la-fgr-ante-investigacion-por-el-mayo-AC22021771

“Yo seguía siendo el embajador de Estados Unidos en México, pero la puerta abierta que había tenido con el Presidente de México parecía haberse cerrado de golpe”, y dijo que la verdad es la verdad, explicó.

Sobre la exposición que está haciendo el FBI del avión donde fue trasladado “El Mayo” a EU, indicó: “Yo estuve en mucha comunicación con el fiscal Gertz y con su equipo, con la dirección del gobierno de México y envió a sus líderes para ver el avión y ver toda la evidencia que tenía ahí, eso se lo presentamos como puerta abierta y no había sorpresa como lo dije aquí: No fue nuestra operación, no fue nuestro avión, no fue nuestro piloto”.

Y señaló que el avión está confiscado por Estados Unidos y está presentado en un museo para dar a conocer la historia de los esfuerzos de seguridad, y rechazó que el FBI haya participado en el operativo en territorio nacional y fue hasta el lado de EU donde ocurrió la detención.

Sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, apuntó que “nunca tuve yo esa información [que estuviera siendo sobornado por el narcotráfico]”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ken-salazar-de-ser-recibido-como-amigo-con-amlo-al-repudio-en-la-4t-JD21999264

El medio “Pie de Nota” reveló la semana pasada que el avión en el que “El Mayo” fue trasladado a EU apareció en un museo en Santa Teresa, Nuevo México, y que fue donado por el FBI.

Tras esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la versión que dio del operativo el exembajador Salazar, en el sentido de que Estados Unidos no había participado de la operación en territorio mexicano. “¿Quién miente?”, lanzó la Mandataria federal.

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