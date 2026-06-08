Gobierno de Jalisco no descarta ataques del crimen por Mundial; dicen estar listos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Gobierno de Jalisco no descarta ataques del crimen por Mundial; dicen estar listos
    Salvador Zamora aseguró que están preparados. Cortesía Secretaría de Marina

El secretario de Gobierno no descartó la posibilidad de que haya ataques por parte del crimen organizado durante el Mundial

GUADALAJARA, JAL.- El secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, no descartó la posibilidad de que haya ataques por parte del crimen organizado durante el Mundial, aunque aseguró que están preparados.

“No es que lo descartemos, Jalisco, insistimos, es un estado seguro que está preparado para recibir con seguridad a quienes nos visitan y a las y los jaliscienses”, dijo hoy en rueda de prensa en Palacio Nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-retencion-de-padres-de-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa-en-tlalpan-planean-iniciar-hoy-protestas-CC21237041

Comentó que hasta el momento no han recibido algún tipo de amenaza que los tenga preocupados.

“Como ustedes saben, el Rey de España confirmó su presencia aquí en la ciudad de Guadalajara para el partido España-Uruguay y, desde luego, se atenderán los protocolos institucionales de un visitante Jefe de estado.

“Si viene el Rey, como lo dijo el gobernador con mucha claridad, es que Jalisco es un Estado seguro”.

PREVÉN PROTESTAS

El gobierno estatal, sin embargo, prevé protestas, sobre todo de personas que buscan a sus seres queridos.

Según el subsecretario de Asuntos del Interior, Iván Chávez, quien encabeza las mesas respecto a las manifestaciones, van a respetar el derecho a la libre expresión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-rechaza-denuncia-del-pan-contra-amlo-ante-la-corte-penal-internacional-quien-les-cree-nadie-PC21235390

“Hemos tenido acercamiento y seguimiento con los grupos que han tenido sus legítimas protestas. Nos han manifestado que, para algunos -en caso de las madres de los desaparecidos- es una buena oportunidad para visibilizar su legítima causa”, comentó en el mismo evento.

“Nosotros les hemos dado acompañamiento, dicen que van a hacer todo de manera muy respetuosa y de acuerdo a su seguridad y nosotros estamos listos para atenderlos”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
Inseguridad
Narcoviolencia

Localizaciones


España
Guadalajara
Jalisco

Personajes


Rey Felipe Vi

Organizaciones


FIFA
Madres Buscadoras

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Coahuila: El voto duro cuenta

Coahuila: El voto duro cuenta
true

Por agradecimiento voté por el PRI
Especialistas advierten que el Congreso local aún tiene pendientes reformas, presupuesto e infraestructura para implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar antes de 2027.

Coahuila: reformas pendientes quedarán en manos de la próxima Legislatura
PAN, PRD, PVEM, fuera del Congreso de Coahuila

PAN, PRD, PVEM, fuera del Congreso de Coahuila
La tormenta tropical Boris avanza cerca de Guerrero y Oaxaca con lluvias torrenciales, mientras la depresión tropical Tres-E permanece bajo vigilancia.

Tormenta tropical Boris se fortalece frente a Guerrero y se forma la depresión tropical Tres-E en el Pacífico
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra ‘Boris’ a México; azotarán con heladas, lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
A casi tres décadas del asesinato de Paco Stanley, el conductor Mario Bezares volvió a hablar públicamente sobre uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de México.

Mario Bezares rompe el silencio en caso del asesinato de Paco Stanley... ¿Qué dijo sobre nuevo documental?
El técnico uruguayo regresa a la Liga MX después de su paso por el futbol español.

Oficial: Guillermo Almada es el nuevo DT del América para el Apertura 2026