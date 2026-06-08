Gobierno de Jalisco no descarta ataques del crimen por Mundial; dicen estar listos

GUADALAJARA, JAL.- El secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, no descartó la posibilidad de que haya ataques por parte del crimen organizado durante el Mundial, aunque aseguró que están preparados. “No es que lo descartemos, Jalisco, insistimos, es un estado seguro que está preparado para recibir con seguridad a quienes nos visitan y a las y los jaliscienses”, dijo hoy en rueda de prensa en Palacio Nacional.

Comentó que hasta el momento no han recibido algún tipo de amenaza que los tenga preocupados. “Como ustedes saben, el Rey de España confirmó su presencia aquí en la ciudad de Guadalajara para el partido España-Uruguay y, desde luego, se atenderán los protocolos institucionales de un visitante Jefe de estado. “Si viene el Rey, como lo dijo el gobernador con mucha claridad, es que Jalisco es un Estado seguro”. PREVÉN PROTESTAS El gobierno estatal, sin embargo, prevé protestas, sobre todo de personas que buscan a sus seres queridos. Según el subsecretario de Asuntos del Interior, Iván Chávez, quien encabeza las mesas respecto a las manifestaciones, van a respetar el derecho a la libre expresión.

“Hemos tenido acercamiento y seguimiento con los grupos que han tenido sus legítimas protestas. Nos han manifestado que, para algunos -en caso de las madres de los desaparecidos- es una buena oportunidad para visibilizar su legítima causa”, comentó en el mismo evento. “Nosotros les hemos dado acompañamiento, dicen que van a hacer todo de manera muy respetuosa y de acuerdo a su seguridad y nosotros estamos listos para atenderlos”.

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