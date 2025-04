Descarta Sheinbaum que automotrices planeen salir de México por aranceles de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no tiene información sobre que automotrices vayan a realizar algún movimiento fuera del País, ante los aranceles impuestos a vehículos por el Presidente Donald Trump.

En su conferencia mañanera, insistió en que trasladar la producción de un lugar a otro requiere de meses y dinero. Asimismo, reveló que en las conversaciones que ha tenido con gerentes de la industria, le han planteado que esperan a que se tranquilice el panorama comercial, actualmente en tensiones ante la andanada tarifaria del Mandatario estadounidense.

“Estamos hablando con todas las empresas de automotrices, personalmente he hablado con muchos de los CEO’s, que se llaman los gerentes globales, de varias de las automotrices para conocer qué es lo que están pensando a futuro con relación a nuestro País, la mayoría de ellos nos han dicho que no piensan en este momento cambiar nada y que tiene que asentarse la situación.

“Mover una planta automotriz no es un proceso sencillo, pues requiere, primero, dinero de la automotriz para poder mover de uno a otro lado la planta, y no lleva meses, lleva años, entonces por eso, hasta ahora nos han dicho eso”, dijo Sheinbaum.

La Mandataria aseguró que su Gobierno mantiene el diálogo con autoridades estadounidenses para negociar sobre los gravámenes impuestos por Trump el pasado 2 de abril, así como aquellos sobre acero y aluminio.

Indicó que el Secretario de Economía Marcelo Ebrard va rumbo a Estados Unidos para sostener un encuentro con el Secretario de Comercio de ese país, Howard Lutnick.

”De todas maneras nosotros seguimos hablando con el Gobierno de los Estados Unidos, hoy tiene una reunión el Secretario Ebrard con el Secretario Lutnick, de Comercio, está viajando ahorita a Washington, Marcelo, entonces seguimos en diálogo para este tema en particular y para el tema del acero y aluminio que también tiene un arancel para todos los países del mundo y también para México

”Entonces estamos en ese diálogo y vamos a seguir informando y hasta ahora no hay ningún aviso, ninguna información de que vaya a haber algún movimiento por parte de la industria automotriz, incluso Nissan acaba de mover de otro país a México la producción de una camioneta.

”Entonces, hasta ahora está bien y además en los otros sectores no hay aranceles, entonces, ahí pues el Tratado Comercial se mantiene y eso le da una oportunidad a México para recibir inversión extranjera directa”, confió.

Previamente, la Presidenta explicó que Estados Unidos estableció un arancel del 25% a los vehículos ligeros importados de todos los países, excepto para México y Canadá, quienes cuentan con condiciones diferenciadas bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Pese a las condiciones adversas, Sheinbaum destacó que México mantiene una posición más favorable en comparación con otros países gracias a su integración productiva con Estados Unidos.

”Recuerden que en el caso de la industria automotriz, particularmente de los vehículos ligeros, los que usamos para movernos las personas, no los tractocamiones, para mover personas, no para mover mercancías y además no son autobuses, sino los vehículos ligeros, a todo el mundo, Estados Unidos le puso un arancel del 25 por ciento, a todo el mundo.

”¿Qué pasa en el caso de México y de Canadá, particularmente de México? Se estableció que en el caso del vehículo completo tendría 25 por ciento de arancel, lo que se exporta, y se le reduciría la parte de contenido estadounidenses, en el caso de las autopartes tienen ahora cero por ciento de arancel hasta que el Departamento del Comercio no defina si hay algún porcentaje que se va a disminuir de acuerdo con el contenido estadounidense, esa es la situación actual.

”Aun en esta circunstancia que obviamente no es la ideal, México está mejor que otros países, vamos a decirlo así, por la integración productiva, ahora no queremos nosotros decir, pues qué va a pasar a futuro”, agregó.