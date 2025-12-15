‘No creo que se deba dejar a un familiar como candidato’: Sheinbaum

/ 15 diciembre 2025
    ‘No creo que se deba dejar a un familiar como candidato’: Sheinbaum
    La Presidenta insistió en que la promoción de la paridad debe ir acompañada de reglas claras, respeto al marco legal y rechazo a prácticas como el nepotismo. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
Carlos M.M.

La presidenta señaló que la medida aprobada por el Congreso de San Luis Potosí debe analizarse a la luz de la Constitución, al tiempo que reiteró su postura contra el nepotismo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que debe revisarse si la reciente ley aprobada por el Congreso de San Luis Potosí, que establece que en 2027 el estado tendrá a su primera gobernadora, se encuentra alineada con lo dispuesto en la Constitución.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la reforma avalada por el Poder Legislativo local y reiteró su respaldo a los principios de paridad de género, aunque subrayó que cualquier decisión de este tipo debe respetar el marco constitucional.

Sheinbaum recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció desde años anteriores lineamientos para que los partidos políticos postulen a mujeres y hombres de manera equitativa en las candidaturas a gubernaturas, lo que consideró una medida positiva para corregir desigualdades históricas en la participación política.

Yo creo que está bien que se legisle para que nos den oportunidad a las mujeres; eso ha permitido que hoy tengamos una mayor participación en la vida pública, porque resuelve una desigualdad histórica”, expresó la presidenta.

No obstante, señaló que también debe considerarse la reciente reforma aprobada a nivel federal que prohíbe el nepotismo electoral, la cual establece que a partir de 2030 no podrán contender familiares directos, hasta el cuarto grado, por un mismo cargo de elección popular.

En ese sentido, Sheinbaum manifestó su desacuerdo con que se postule a familiares directos como candidatos, aunque precisó que, en el proceso electoral de 2027, cada partido político tomará sus decisiones conforme a su estrategia interna.

En el 2030 ya será para todos, y en el 2027 cada partido tomará su decisión política”, comentó, al subrayar que su postura personal es contraria a que se hereden cargos públicos dentro de una misma familia.

La presidenta insistió en que la promoción de la paridad debe ir acompañada de reglas claras, respeto al marco legal y rechazo a prácticas como el nepotismo, para fortalecer la democracia y la legitimidad de los procesos electorales.

La reforma aprobada por el Congreso de San Luis Potosí ha generado debate a nivel nacional, tanto por su alcance en materia de paridad de género como por sus implicaciones legales rumbo a la elección de 2027. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

