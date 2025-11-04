Descartan entregar agua para EU en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA- Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que hay un acuerdo con los Gobernadores fronterizos para usar las presas en sus entidades para abonar al adeudo hídrico con Estados Unidos, en Tamaulipas simplemente no hay agua en los embalses, advirtieron funcionarios y productores agrícolas locales.

”Seguimos atrapados por la situación”, dijo el Secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga. “(Es) crítica en la zona norte, en las presas internacionales, de donde toma agua el 54 por ciento de la población (del Estado).

”En la zona norte”, recalcó, “estamos muy bajos, lo más bajo histórico”.

Por separado, Jaime Sánchez, de la Asociación Agrícola de Matamoros y Río Bravo, destacó que, aunque se quiere pagar, no hay agua en las presas internacionales La Amistad y Falcón, que están en niveles críticos, por debajo de su 10 por ciento de almacenamiento.

”No tienen agua (las presas)”, aseveró. “Sabemos perfectamente que aun queriendo pagar, no lo pueden hacer de esas dos presas, no alcanza para pagar”.

Por Benito López, Agencia Reforma.