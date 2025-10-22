Descubren red de espionaje en Acapulco: 400 cámaras vigilaban cada movimiento

México
/ 22 octubre 2025
    Descubren red de espionaje en Acapulco: 400 cámaras vigilaban cada movimiento
    Las autoridades federales desmantelaron una red de videovigilancia en el puerto de Acapulco durante los operativos del 21 de octubre. /FOTO: ESPECIAL

El hallazgo forma parte de una jornada de cateos y detenciones en seis estados, encabezada por el Gabinete de Seguridad

CDMX.- El Gabinete de Seguridad Federal informó sobre el aseguramiento de 400 cámaras de videovigilancia presuntamente instaladas por grupos criminales en los alrededores del mercado central de Acapulco, Guerrero. La red habría servido para monitorear los movimientos de las autoridades y de organizaciones rivales.

De acuerdo con el informe difundido este lunes, los equipos fueron localizados durante un operativo coordinado por la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Las cámaras estaban ocultas entre postes, locales comerciales y techumbres del mercado, conectadas a una red de transmisión privada.

TE PUEDE INTERESAR: Defiende Harfuch que estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum está funcionando

El hallazgo se considera uno de los aseguramientos tecnológicos más grandes realizados en el puerto, donde el uso de sistemas de videovigilancia ilegales se ha convertido en una práctica común entre grupos dedicados a la extorsión y al control territorial.

En paralelo, la Guardia Nacional reportó otros cateos en Villa de Allende, Estado de México, donde fueron detenidas diez personas y se aseguraron armas largas, cargadores, vehículos y equipo táctico. También se realizaron acciones en Iguala y Ometepec, Guerrero, así como en Playa del Carmen, Quintana Roo, y Culiacán, Sinaloa.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Hay actualizaciones’... Sheinbaum niega nuevos impuestos para 2026

En el penal de Iguala fueron decomisadas mil 398 dosis de cocaína, 33 objetos punzocortantes, 36 memorias USB, chips y 64 teléfonos celulares, mientras que en Playa del Carmen seis personas fueron detenidas junto con un arsenal de armas cortas y largas.

El Gabinete de Seguridad destacó que estas acciones forman parte del reforzamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad, enfocada en el desmantelamiento de estructuras criminales y en el uso ilícito de tecnologías de vigilancia. Con información de El Universal

Temas


Cateos
Extorsiones
Inseguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sedena
Guardia Nacional

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

