Desde 2018 se anunció que México sería anfitrión del Mundial y aún no acaban las obras

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    Desde 2018 se anunció que México sería anfitrión del Mundial y aún no acaban las obras
    Incluso, trabajadores han expresado que ven complicado terminar antes del Mundial. REFORMA

Son al menos seis los trabajos que están sin terminar y el balón comenzará a rodar en 5 días

Aunque desde 2018 se anunció que México sería anfitrión del Mundial de Fútbol 2026, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la morenista Claudia Brugada, ha incumplido con los plazos estipulados para terminar diferentes obras antes de la Copa del Mundo.

Son al menos seis los trabajos que están sin terminar y el balón comenzará a rodar en 5 días.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-que-en-san-luis-potosi-han-encarcelado-a-tres-periodistas-EL21194707
$!Desde 2018 se anunció que México sería anfitrión del Mundial y aún no acaban las obras

Otro caso es el tramo 5 de la Ciclovía de Tlalpan que estaba previsto de la Calle Bismarck a 20 de Noviembre, sin embargo, al empatarse con la Calzada Elevada, el contrato con la empresa 3E Spacio se firmó sólo hasta el Metro Chabacano.

Los cuatro kilómetros faltantes (dos por cada dirección) se habilitan con un diseño distinto al de los otros 30 kilómetros: no hay jardineras sino confibicis y aún deben el balizado.

Los bajopuentes intervenidos en Tlalpan, los Centros de Transferencia Modal de Universidad y Taxqueña y las Líneas 0 y 14 del Trolebús son otras de las obras que llegarán justas para el Mundial.

La promesa de entregar una Utopía cada 15 días también quedó en letra muerta.

El Gobierno de NL igualmente falló con las obras que Samuel García, de MC, pretendía presumir durante el Mundial.

El monorriel del Metro que conectaría al Aeropuerto de Monterrey con el Estadio de Rayados --donde se jugarán 4 partidos--, parques lineales y puentes peatonales en el Río Santa Catarina y hasta un Parque del Agua, junto al estadio, son proyectos que no estarán a tiempo.

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La mayoría de esas obras exceden las fechas firmadas en contratos millonarios por la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y sólo algunas estarán listas antes de la inauguración de la Copa el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Por ejemplo, la Sobse firmó un contrato por mil 913 millones de pesos con Impulsora de Desarrollo Integral para entregar la Calzada Elevada el 30 de mayo, pero aún son varios los faltantes.

Incluso, trabajadores han expresado que ven complicado terminar antes del Mundial.

También, para la remodelación de las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Viaducto, de la Línea 2, el Metro pagó 113 millones de pesos a la empresa INDHR.

Aunque el contrato se firmó el 30 de abril, los trabajos iniciaron desde principios de marzo.

De acuerdo con el contrato, la obra arrancó oficialmente el 1 de mayo y será entregada el 10 de junio, un día antes del inicio del Mundial, contrario a las promesas de la Jefa de Gobierno, quien primero estableció el 31 de mayo como fecha de entrega y luego corrigió al 7 y 8 de junio.

Otro caso es el tramo 5 de la Ciclovía de Tlalpan que estaba previsto de la Calle Bismarck a 20 de Noviembre, sin embargo, al empatarse con la Calzada Elevada, el contrato con la empresa 3E Spacio se firmó sólo hasta el Metro Chabacano.

Los cuatro kilómetros faltantes (dos por cada dirección) se habilitan con un diseño distinto al de los otros 30 kilómetros: no hay jardineras sino confibicis y aún deben el balizado.

Los bajopuentes intervenidos en Tlalpan, los Centros de Transferencia Modal de Universidad y Taxqueña y las Líneas 0 y 14 del Trolebús son otras de las obras que llegarán justas para el Mundial.

La promesa de entregar una Utopía cada 15 días también quedó en letra muerta.

El Gobierno de NL igualmente falló con las obras que Samuel García, de MC, pretendía presumir durante el Mundial.

El monorriel del Metro que conectaría al Aeropuerto de Monterrey con el Estadio de Rayados --donde se jugarán 4 partidos--, parques lineales y puentes peatonales en el Río Santa Catarina y hasta un Parque del Agua, junto al estadio, son proyectos que no estarán a tiempo.

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