Taquero que prendió fuego a su pareja en CDMX es detenido en Monterrey

MONTERREY, NL.- Un sujeto que está acusado de haber prendido fuego a su pareja, en hechos ocurridos en la Ciudad de México, fue detenido por policías de Monterrey. Los hechos se registraron en pleno centro de la ciudad en donde se logró la captura de Agustín Rodolfo ‘C’, de 33 años, quien está acusado de los delitos de violación y violencia familiar.

La detención se dio cuando el sujeto agredió a los uniformados luego de que estos lo abordaron en el cruce de 15 de mayo y Juárez en la capital de este estado. Los uniformados realizaban labores de prevención y vigilancia cuando visualizaron al hombre quien el verlos tomó una actitud evasiva. Al ser abordado, el hombre se molestó y comenzó a agredirlos de forma física y verbal por lo que fue sometido. Durante las investigaciones de su estatus legal se encontró que contaba con una orden de aprehensión por los delitos mencionados en contra de su pareja, una mujer de 30 años.

Presuntamente, el 7 de diciembre, en una discusión el hombre arrojó alcohol a su pareja y la quemó con lo que le provocó lesiones graves. Los sucesos habrían ocurrido en una colonia de la delegación Gustavo A Madero. Además, el hombre tiene antecedentes por robo y extorsión por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

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