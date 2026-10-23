Es contratista del INE hija de ‘mano derecha’ de Taddei

Su hija, la presentadora de televisión Itzel Sandino Piña Soria, es la administradora única de la empresa Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V., que, a partir de este año, aparece como proveedora del máximo órgano electoral.

Lourdes Piña Soria del Valle se presenta como asesora y “mano derecha” de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) , Guadalupe Taddei Zavala.

Piña Soria no aparece en la nómina del INE ni como trabajadora externa o por honorarios; sin embargo, “tiene derecho de picaporte en todas las instalaciones del instituto”, relatan a EL UNIVERSAL diversos trabajadores.

En este entramado hay un tercer personaje que se llama Gilberto Solís Mendívil, quien obtuvo —a finales de 2025, como persona física— un contrato de más de un millón de pesos con el INE para realizar una miniserie documental sobre la jornada de la elección judicial, pero también funge como “comisario” de la empresa Promotora de Noticias Exactas, de acuerdo con el acta constitutiva, cuya copia posee El Gran Diario de México.

Además, de acuerdo con trabajadores del máximo órgano electoral del país, Solís Mendívil tampoco está en nómina ni es empleado por honorarios; sin embargo, opera físicamente dentro del INE.

Solís Mendívil fue sancionado por participar en una mecánica de desvío de recursos en el gobierno de Hidalgo, en un esquema parecido al de la Estafa Maestra.

Entre 2012 y 2016 fue adjudicado con contratos para la elaboración de campañas en medios que nunca se realizaron, las cuales consistían en promocionales y producciones para el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo y otras dependencias.

A su vez, Solís Mendívil aparece en otra empresa fundada por Itzel Sandino y Jaime Sandino, ambos hijos de Lourdes Piña Soria: Tequio Exporta S. De R.L. De C.V., en donde también se desempeña como “comisario”.

En esas dos firmas se documenta el nexo empresarial que sostiene a la familia de Lourdes Piña Soria del Valle y Gilberto Solís Mendívil.

Sin embargo, fuentes dentro del instituto también refieren algún intento por incluir a Solís Mendívil como parte del equipo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social.

“LA CAJA CHICA” EN COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO

Promotora de Noticias Exactas fue contratada por el Senado de la República y por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2022 y 2023 con el fin de promover las campañas institucionales de ambas dependencias.

En todos los contratos el representante de la empresa es Gilberto Solís Mendívil.Parte de la estrategia de promoción, de acuerdo con los contratos revisados, era la inserción de banners de publicidad en el medio digital A Barlovento.

En su canal de YouTube, A Barlovento muestra algunas mesas de debate —realizadas en 2020— en donde la moderadora es precisamente Lourdes Piña Soria, quien se identifica de manera pública como promotora turística y gastronómica.

En diversos eventos públicos donde se organizaron mesas de análisis y debate sobre la elección del Poder Judicial, Piña Soria se presentaba como integrante o representante de la Agencia Veritas Vox, que a su vez otorgaba servicios de asesoría a quienes buscaban ser candidatos a un cargo en ese proceso.

Aunque las redes sociales de Veritas Vox dejaron de tener actualización, en las mismas todavía se muestra que la imagen de dicha agencia eran Itzel Sandino Piña Soria y Sergio Uzeta Murcio, quien actualmente es el coordinador nacional de Comunicación Social del INE.

Cabe destacar que, en 2012, Uzeta Murcio fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública, pues fue encontrado culpable de haber autorizado la compra de equipo de televisión a sobreprecio cuando era director de la extinta agencia de noticias Notimex.

En las redes sociales de Veritas Vox incluso hay entrevistas realizadas por el propio Sergio Uzeta a funcionarios del INE, como José Alberto Pérez de Acha, el actual coordinador general de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE.

Además, entre los promocionales de talleres y cursos para quienes eran candidatos en la elección judicial se encuentra uno en donde aparece Amparo Brindiz Amador, actual directora de Comunicación y Análisis Informativo del INE.

”Hola, soy Amparo Brindiz, tengo un doctorado en administración pública (...); como bien sabes, la Agencia Veritas Vox está organizando un curso especializado para aspirantes a cargos de la elección del Poder Judicial y muy amablemente me invitaron a conducir el módulo seis. Te invitamos a que te inscribas al curso”, dice en el video la hoy funcionaria.

Datos

* 1 millón de pesos es el monto del contrato que el INE otorgó a Gilberto Solís Mendívil a finales de 2025 para realizar una miniserie documental sobre la jornada de la elección judicial.

* 2012 año en el que Sergio Uzeta Murcio, coordinador de Comunicación Social del INE, fue inhabilitado por la compra de equipo a sobreprecio en Notimex.