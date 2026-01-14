Desea Papa León XIV visitar México pronto: Arquidiócesis Primada de México

    Desea Papa León XIV visitar México pronto: Arquidiócesis Primada de México
    En la audiencia también se habló sobre los avance que registra la Iglesia en México. FOTO: ESPECIAL

Se reúne cardenal Carlos Aguiar Retes con el Santo Padre y le reitera invitación a visitar tierras mexicanas

La Arquidiócesis Primada de México aseguró que el Papa León XIV mostró decesos por visitar México pronto, para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe.

El cardenal Carlos Aguiar Retes estuvo en una audiencia en El Vaticano, donde reiteró la invitación al pontífice para que visite tierras mexicanas.

“Ante ello, el Santo Padre se mostró agradecido y manifestó su deseo e interés de estar pronto en nuestro País para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe”, indicó la Arquidiócesis Primada de México a través de un comunicado.

Aguiar estuvo acompañado por el obispo auxiliar, Francisco Javier Acero, en un encuentro que se da un día después de que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, se reunieron con el embajador de México en El Vaticano, Alberto Barranco.

El cardenal también le informó al Papa los avances en la Iglesia de México en materia de sinodalidad, metodología de escucha, a la que se dio continuidad después de la muerte del Papa Francisco.

León XIV exhortó a reforzar el método a través de la escucha, el discernimiento y la corresponsabilidad.

A la par, agradeció la labor y compromiso de sacerdotes, comunidades religiosas, agentes de pastoral y laicos.

“El Santo Padre expresó su alegría por la peregrinación que la Arquidiócesis Primada de México realizará este sábado 17 de enero a la Basílica de Guadalupe, con la cual se abre el tiempo de peregrinaciones de este 2026”, apunta el comunicado.

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

