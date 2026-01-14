Desea Papa León XIV visitar México pronto: Arquidiócesis Primada de México

La Arquidiócesis Primada de México aseguró que el Papa León XIV mostró decesos por visitar México pronto, para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe.

El cardenal Carlos Aguiar Retes estuvo en una audiencia en El Vaticano, donde reiteró la invitación al pontífice para que visite tierras mexicanas.

“Ante ello, el Santo Padre se mostró agradecido y manifestó su deseo e interés de estar pronto en nuestro País para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe”, indicó la Arquidiócesis Primada de México a través de un comunicado.