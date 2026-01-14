Petróleo a Cuba no es pleito con EU, afirma Sheinbaum

/ 14 enero 2026
    Petróleo a Cuba no es pleito con EU, afirma Sheinbaum
    México podría fungir como un vehículo de diálogo, siempre que exista voluntad de ambas naciones, señaló la Presidenta. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La presidenta sostuvo que el apoyo energético a la isla se apega a principios constitucionales y anunció que su gobierno transparentará los volúmenes enviados

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el envío de petróleo mexicano a Cuba responde a un criterio de ayuda humanitaria y descartó que esta decisión tenga un impacto negativo en la relación bilateral con Estados Unidos o con su presidente, Donald Trump.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que la política exterior de México se rige por los principios constitucionales de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no intervención, por lo que reiteró que corresponde exclusivamente al pueblo cubano definir su propio destino.

“Nosotros creemos que quien debe decidir el destino de los cubanos son las y los cubanos, porque esa es nuestra Constitución: la soberanía de los pueblos”, afirmó al rechazar que el apoyo energético implique una postura de confrontación internacional.

Sheinbaum señaló que, en el contexto de las diferencias históricas entre Estados Unidos y Cuba, México podría fungir como un vehículo de diálogo, siempre que exista voluntad de ambas naciones y se establezcan condiciones propicias para un acercamiento diplomático.

En relación con Petróleos Mexicanos, adelantó que su gobierno presentará un informe detallado sobre el volumen de petróleo enviado a Cuba como parte de esta ayuda, así como sobre la situación general de la empresa productiva del Estado.

La presidenta sostuvo que Pemex atraviesa por un momento sólido, resultado del trabajo realizado en la administración anterior y de una visión de largo plazo respaldada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que, dijo, ha contribuido a mejorar la percepción de las calificadoras internacionales.

“Pemex es una empresa del pueblo de México y tenemos la obligación de informarle cómo va Pemex y cómo va el gobierno. Pemex va muy bien”, enfatizó al destacar avances en áreas estratégicas como la refinación y la petroquímica.

Indicó que la capacidad de refinación se encuentra en su nivel más alto y que continúan los trabajos para concluir proyectos heredados, entre ellos la refinería de Dos Bocas, la cual ya registra una producción superior a los 300 mil barriles diarios.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que la cooperación energética con Cuba no representa un giro en la política exterior mexicana ni un distanciamiento con Estados Unidos, sino una acción solidaria alineada con los principios históricos del país en materia internacional. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

