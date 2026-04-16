Desechan amparos contra recorte a pensiones de 3,400 jubilados de Pemex y CFE

Tres jueces federales desecharon ayer, por notoria improcedencia, los primeros amparos contra la reforma constitucional para reducir las pensiones de jubilados de paraestatales y la banca de desarrollo.

Los jueces Primero, Cuarto y Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa se negaron a admitir tres demandas porque, desde noviembre de 2024, la propia Constitución prohíbe expresamente impugnaciones a sus reformas por medio de amparos.

Lo anterior, incluso cuando la reforma sea evidentemente contraria a reglas de la propia Constitución; en este caso, la aplicación retroactiva de un nuevo tope a las jubilaciones, que elimina los derechos adquiridos de unos 3 mil 400 jubilados de Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro, Banobras y Nafin que ocuparon puestos directivos de confianza y se beneficiaron de los generosos contratos colectivos de esas entidades.