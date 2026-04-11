Sheinbaum presume fin de ‘pensiones doradas’ de hasta un millón y lanza mensaje: ‘pese a quien le pese’

CDMX.- En el marco de la entrada en vigor de la reforma constitucional que elimina las llamadas “pensiones doradas” a exfuncionarios de alto nivel, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que seguirá gobernando al pueblo de México “pese a quien le pese”. Durante un evento del programa Vivienda para el Bienestar, la mandataria sostuvo que con esta reforma se pone fin a esquemas de retiro que permitían a exservidores públicos recibir ingresos mensuales de hasta un millón de pesos, provenientes de dependencias como la extinta Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Imagínense que había personas jubiladas que se llevaban hasta un millón de pesos mensuales. Pues ya no, le bajamos a todos esos a la mitad de lo que gana la presidenta de la República, y eso ya está en la Constitución”, subrayó. Sheinbaum insistió en que esta medida responde al principio de austeridad republicana y a la premisa de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, al señalar que el ajuste permitirá liberar recursos para programas sociales.

En el mismo acto, la Presidenta celebró la condonación de créditos impagables para cinco millones de familias, al afirmar que en muchos casos las deudas ya habían sido cubiertas en términos reales. “Ya se les quitó esa angustia (...) es justo que se les quitaran las deudas, porque ya habían pagado lo suficiente”, expresó. Sheinbaum adelantó que su administración mantiene el compromiso de construir un millón 800 mil viviendas, como parte de una política habitacional orientada a garantizar el acceso a vivienda digna, ante derechohabientes y funcionarios, entre ellos la gobernadora de Morelos, Margarita Saravia.

En su mensaje, la mandataria contrastó las políticas actuales con las de administraciones pasadas, a las que acusó de favorecer a élites económicas. Mencionó el rescate bancario del Fobaproa y señaló que se trasladaron deudas privadas al sector público. También criticó rescates carreteros y privatizaciones, y al hacer un recuento de gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón, incluyó señalamientos a la administración de Vicente Fox, al decir que “acabaron siendo puros negocios” para los hijos de Marta Sahagún. Al concluir, Sheinbaum reiteró el enfoque social de su gobierno: “Así vamos a seguir gobernando. Pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México, porque a nosotros nos eligió el pueblo de México”.

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