Desfile Militar 2026 EN VIVO: por el 216 aniversario de la Independencia

Este miércoles 16 de septiembre se lleva a cabo el tradicional Desfile Cívico-Militar con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México. La jornada comenzará alrededor de las 10:00 horas en la Plaza de la Constitución, donde miles de personas se reúnen para presenciar el paso de los contingentes. Familias y asistentes comenzaron a llegar desde las primeras horas de este miércoles para ocupar un lugar en las inmediaciones del Zócalo capitalino. Algunas personas arribaron desde aproximadamente las 6:00 horas con la intención de observar de cerca el desfile. En esta nota podrás seguir la transmisión en vivo y conocer los detalles que se vayan generando durante el recorrido. La cobertura se actualizará conforme avancen los contingentes por las calles del Centro Histórico y su trayecto hacia Campo Marte, sobre Paseo de la Reforma.

¿A QUÉ HORA COMIENZA EL DESFILE MILITAR 2026? Está previsto que el Desfile Cívico-Militar inicie alrededor de las 10:00 horas desde la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. La ceremonia también podrá seguirse mediante las transmisiones en vivo difundidas a través de las redes sociales oficiales de las dependencias del Gobierno de México.

¿QUÉ ELEMENTOS PARTICIPAN EN EL DESFILE MILITAR? El recorrido contará con la participación de elementos del Colegio Militar, Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, además de agrupamientos civiles y personal del Servicio Militar Nacional. En total, serán 15 mil 458 elementos los que participarán en la conmemoración, mientras que el contingente estará integrado por 536 vehículos, 46 motocicletas, 16 embarcaciones, 21 banderas de guerra, 424 caballos, 142 canes y 26 águilas. La columna avanzará desde la Plaza de la Constitución hasta Campo Marte, en un recorrido que incluye vialidades del Centro Histórico y Paseo de la Reforma. GUARDIA NACIONAL PREPARA PARTICIPACIÓN CON NUEVAS UNIDADES La Guardia Nacional mostró en sus redes sociales parte de los preparativos para su participación en el desfile, que, de acuerdo con la institución, se realizará con “orgullo, disciplina y vocación de servicio”. Entre los elementos que serán mostrados durante la jornada se encuentran 45 drones tácticos y vehículos blindados de fabricación nacional. También serán exhibidas las unidades DN-XI y el Sistema para el Accionamiento Remoto de Armas de Fuego (SARAF Balam), desarrollados por la Dirección General de Industria Militar. Los vehículos tácticos blindados tendrán su presentación ante el público durante el recorrido rumbo a Campo Marte.

99 AERONAVES SOBREVOLARÁN EL CENTRO HISTÓRICO Antes del inicio de la columna terrestre, está previsto que 99 aeronaves crucen el espacio aéreo del Centro Histórico de la Ciudad de México. La formación aérea estará integrada por 93 unidades de la Fuerza Aérea Mexicana y seis aeronaves de la Guardia Nacional. Sigue aquí la transmisión en vivo del Desfile Militar 2026 y permanece atento a las actualizaciones sobre el paso de aeronaves, vehículos, elementos militares, integrantes de la Guardia Nacional y demás contingentes que participarán en la conmemoración del 16 de septiembre.