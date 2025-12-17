Designa Sheinbaum a Esthela Damián como consejera jurídica del Ejecutivo

Tras la salida de Ernestina Godoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica del Ejecutivo federal.

La abogada entra a la Consejería en sustitución de Godoy, quien fue nombrada titular de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la salida de Alejandro Gertz Manero.

TE PUEDE INTERESAR: Drones del narco ya atacaron al Ejército: alerta en diálogo México-EU

El Gobierno federal informó que Damián Peralta es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y maestra en Educación. Enfocó su carrera en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Derechos Humanos y Derecho Electoral. También tiene experiencia en fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

Laboró en el Gobierno de la Ciudad de México como secretaria particular de Sheinbaum, durante su etapa como jefa de Gobierno capitalina.