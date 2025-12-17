Drones del narco ya atacaron al Ejército: alerta en diálogo México-EU

Noticias
/ 17 diciembre 2025
    Drones del narco ya atacaron al Ejército: alerta en diálogo México-EU
    Revisan riesgos emergentes vinculados al uso de nuevas tecnologías por parte de grupos delictivos. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Narcotráfico

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

La Presidenta subrayó que el intercambio bilateral en materia de seguridad se mantiene activo y bajo principios de soberanía

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el pasado 11 de diciembre se celebró en México la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos, un mecanismo bilateral enfocado en el seguimiento de acciones conjuntas en materia de seguridad fronteriza y combate al crimen organizado.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 17 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria destacó que uno de los temas que despertó particular interés por parte del gobierno estadounidense fue el uso de drones por parte de la delincuencia organizada, asunto que fue abordado junto con otros puntos de la agenda bilateral.

TE PUEDE INTERESAR: Construirá CFE dos proyectos fotovoltaicos en Coahuila; iniciarán en febrero de 2026

Hay una serie de lineamientos y acciones que se están siguiendo, y estas reuniones permiten darles seguimiento. Particularmente, hubo un tema que le interesó al gobierno de Estados Unidos, que es el uso de drones por la delincuencia”, explicó Sheinbaum Pardo.

La presidenta señaló que este tipo de encuentros contribuyen a fortalecer la seguridad en ambos lados de la frontera, al tiempo que se mantiene como eje central el respeto a la soberanía nacional. Precisó que la reciente declaratoria del expresidente Donald Trump sobre el fentanilo como arma de destrucción masiva no fue abordada, ya que se emitió con posterioridad a la reunión.

TE PUEDE INTERESAR: ‘A mí El Mencho me pela la ver...’ La sentencia de muerte de ‘El Pirata de Culiacán’ a 8 años de su asesinato

En este contexto, Sheinbaum confirmó que se han registrado ataques con drones contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aunque aclaró que se trata de casos aislados ocurridos en el último año y no de eventos recientes ni vinculados a la frontera con Estados Unidos.

La mandataria explicó que fue a solicitud del gobierno estadounidense que se planteó fortalecer el intercambio de información para prevenir ataques con drones, aunque descartó que existan registros de agresiones de este tipo contra personal de la Unión Americana.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso nuevamente a exsecretario de Salud de Baja California por uso ilícito de atribuciones

Ha habido uno o dos casos en el último año en los que se utilizaron estos artefactos, en un caso fue un ataque a elementos de la Secretaría de la Defensa. Fue público y está documentado, pero no se ha detectado recientemente ni en la frontera”, puntualizó.

Sheinbaum agregó que, en diversas operaciones de seguridad, las autoridades mexicanas han logrado el aseguramiento de drones, lo que ha permitido anticipar riesgos sin que se haya registrado un repunte de este tipo de agresiones en meses recientes.

Finalmente, destacó que el país cuenta con un marco legal actualizado para atender estos desafíos, al recordar que recientemente se reformó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para incluir nuevas modalidades, como armas fabricadas con impresoras 3D y la regulación de artefactos o vehículos no tripulados. Con información de El Universal

Temas


Narcotráfico

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Regalo de Navidad para Noroña

Regalo de Navidad para Noroña
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
true

Coahuila: Tania Flores Guerra, ¿la justicia la ha alcanzado?
Especialistas aclaran qué es mito, qué es realidad y cuáles son las verdaderas causas de estos padecimientos.

Mito o realidad... ¿Te puedes enfermar de la garganta por caminar descalzo?
El impactante estudio de Socialprofiler encontró evidencia que contradice los estereotipos sobre las generaciones basados en sus hábitos en las redes sociales.

Un estudio revela que los estadounidenses mayores impulsan la polarización y las teorías conspirativas en línea
Organizaciones como Football Supporters Europe manifestaron su rechazo al sistema de tarifa dinámica aplicado por la FIFA.

FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados

Netflix busca reforzar su oferta deportiva con un espectáculo musical durante una fecha clave del calendario.

¡De lujo!: Snoop Dogg encabezará el show de medio tiempo del NFL Christmas Game en Netflix
Nervios. La actriz compartió el delicado episodio de salud que enfrentó tras el nacimiento de sus gemelas.

¡Un milagro! Revela Martha Higareda que casi muere por preeclampsia