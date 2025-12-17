Drones del narco ya atacaron al Ejército: alerta en diálogo México-EU

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el pasado 11 de diciembre se celebró en México la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos, un mecanismo bilateral enfocado en el seguimiento de acciones conjuntas en materia de seguridad fronteriza y combate al crimen organizado.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 17 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria destacó que uno de los temas que despertó particular interés por parte del gobierno estadounidense fue el uso de drones por parte de la delincuencia organizada, asunto que fue abordado junto con otros puntos de la agenda bilateral.

“Hay una serie de lineamientos y acciones que se están siguiendo, y estas reuniones permiten darles seguimiento. Particularmente, hubo un tema que le interesó al gobierno de Estados Unidos, que es el uso de drones por la delincuencia”, explicó Sheinbaum Pardo.

La presidenta señaló que este tipo de encuentros contribuyen a fortalecer la seguridad en ambos lados de la frontera, al tiempo que se mantiene como eje central el respeto a la soberanía nacional. Precisó que la reciente declaratoria del expresidente Donald Trump sobre el fentanilo como arma de destrucción masiva no fue abordada, ya que se emitió con posterioridad a la reunión.

En este contexto, Sheinbaum confirmó que se han registrado ataques con drones contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aunque aclaró que se trata de casos aislados ocurridos en el último año y no de eventos recientes ni vinculados a la frontera con Estados Unidos.

La mandataria explicó que fue a solicitud del gobierno estadounidense que se planteó fortalecer el intercambio de información para prevenir ataques con drones, aunque descartó que existan registros de agresiones de este tipo contra personal de la Unión Americana.

“Ha habido uno o dos casos en el último año en los que se utilizaron estos artefactos, en un caso fue un ataque a elementos de la Secretaría de la Defensa. Fue público y está documentado, pero no se ha detectado recientemente ni en la frontera”, puntualizó.

Sheinbaum agregó que, en diversas operaciones de seguridad, las autoridades mexicanas han logrado el aseguramiento de drones, lo que ha permitido anticipar riesgos sin que se haya registrado un repunte de este tipo de agresiones en meses recientes.

Finalmente, destacó que el país cuenta con un marco legal actualizado para atender estos desafíos, al recordar que recientemente se reformó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para incluir nuevas modalidades, como armas fabricadas con impresoras 3D y la regulación de artefactos o vehículos no tripulados. Con información de El Universal