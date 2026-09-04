$!Desmantelan segundo mayor narcolaboratorio del sexenio y aseguran 16.8 toneladas de metanfetamina

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de aproximadamente 16.8 toneladas de aparente metanfetamina en Sinaloa. El hallazgo se realizó durante tres operativos distintos en los que se desmantelaron tres narcolaboratorios presuntamente dedicados a la elaboración de drogas sintéticas, entre los cuales se encuentra el segundo más grande localizado durante la presente administración. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los operativos fueron realizados por personal de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. García Harfuch señaló que una de las acciones permitió localizar un complejo clandestino de aproximadamente 5 mil 700 metros cuadrados, considerado por las autoridades como el segundo laboratorio de metanfetamina de mayor magnitud inhabilitado durante la actual administración federal.

LOCALIZAN LABORATORIO DE 5 MIL 700 METROS CUADRADOS EN CORRALEJO, SINALOA La acción de mayor relevancia ocurrió el 3 de septiembre en inmediaciones del poblado de Corralejo, Sinaloa. En el sitio fue localizado un laboratorio clandestino con una superficie aproximada de 5 mil 700 metros cuadrados. Las autoridades aseguraron alrededor de 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina en diferentes etapas de producción. Además, fueron localizados 4 mil 350 litros de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual, así como 5 mil 700 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas para la elaboración de la droga. Según estimaciones oficiales, la inhabilitación de este complejo representa una afectación económica cercana a 347 millones de dólares para las organizaciones delictivas, debido a la reducción de su capacidad operativa, logística y financiera. “Más de 16 TONELADAS de metanfetamina fueron aseguradas en Sinaloa en uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante esta administración”, publicó el funcionario en sus redes sociales. García Harfuch señaló que el resultado fue producto de trabajos de inteligencia naval, fortalecidos mediante intercambio de información con agencias de Estados Unidos. ASEGURAN OTROS DOS LABORATORIOS EN SINALOA El 2 de septiembre, personal de las instituciones de seguridad realizó otras dos acciones en distintos puntos de Sinaloa. En las inmediaciones de Corralejo fue localizada una instalación de aproximadamente 800 metros cuadrados. En el lugar se aseguraron 300 kilogramos de aparente metanfetamina terminada y 645 litros de producto en cocimiento. También fueron localizados 450 litros y 165 kilogramos de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual, además de equipo presuntamente empleado para la producción de sustancias ilícitas. Ese mismo día, en las inmediaciones de Corral Viejo, las autoridades inhabilitaron un segundo laboratorio, de aproximadamente 450 metros cuadrados. En este sitio fueron asegurados 160 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, 200 litros de químicos esenciales y mil 750 kilogramos de sustancias de uso dual. También se localizaron quemadores, tinas, motogeneradores, básculas y otros implementos de trabajo.

OPERATIVO SUMA MÁS DE 16 TONELADAS DE APARENTE METANFETAMINA En conjunto, las tres instalaciones comprendían una superficie aproximada de 6 mil 950 metros cuadrados. La Secretaría de Marina, la FGR y la SSPC reportaron que en las tres acciones fueron aseguradas aproximadamente 16.8 toneladas de aparente metanfetamina en diferentes etapas de producción, además de 645 litros de producto en cocimiento. Asimismo, se aseguraron alrededor de 5 mil litros y más de 7.6 toneladas de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual. Los laboratorios y materiales asegurados quedaron registrados en las carpetas de investigación correspondientes y fueron inhabilitados conforme a los protocolos establecidos, con intervención de la autoridad ministerial competente.

MARINA REPORTA CINCO LABORATORIOS INHABILITADOS EN SEMANAS RECIENTES El Gabinete de Seguridad informó que estas acciones forman parte de una serie de operativos contra instalaciones utilizadas para la producción de drogas sintéticas. De acuerdo con las autoridades, con los cinco laboratorios inhabilitados por la Secretaría de Marina durante las últimas semanas se han retirado de circulación aproximadamente 18.2 toneladas de metanfetamina, además de 10 toneladas y 6 mil 845 litros de precursores químicos. La estimación oficial señala que estas acciones representan una afectación económica y financiera superior a 400 millones de dólares para las organizaciones delictivas. García Harfuch señaló que el objetivo de estos operativos es reducir la capacidad de producción de las organizaciones criminales, interrumpir sus cadenas de suministro y afectar sus finanzas. Las instituciones participantes indicaron que continuarán con acciones coordinadas para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas, bajo el marco jurídico aplicable y con respeto a los derechos humanos.