Nuevo León: Persecución y balacera termina en aseguramiento de 200 kilos de cristal; dos detenidos de Sinaloa

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    Nuevo León: Persecución y balacera termina en aseguramiento de 200 kilos de cristal; dos detenidos de Sinaloa
    Dos hombres originarios de Sinaloa protagonizaron una persecución y balacera por calles de Monterrey que terminó con el aseguramiento de 200 kilos de cristal en Nuevo León. FISCALÍA NUEVO LEÓN
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    Dos hombres originarios de Sinaloa protagonizaron una persecución y balacera por calles de Monterrey que terminó con el aseguramiento de 200 kilos de cristal en Nuevo León. FISCALÍA NUEVO LEÓN
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Los hombres originarios de Sinaloa protagonizaron una persecución y balacera que terminó con el aseguramiento del cargamento de droga

MONTERREY, NL.- Dos hombres originarios de Sinaloa protagonizaron una persecución y balacera por calles de Monterrey que terminó con el aseguramiento de 200 kilos de cristal en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó que el operativo ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se realizó en conjunto con la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional.

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Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Fidel Velázquez y avenida Penitenciaria en el fraccionamiento Bernardo Reyes cuando los elementos se percataron de la presencia de los sospechosos en el estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre la avenida Lincoln.

Los sucesos ocurrieron el pasado 31 de agosto y al darse cuenta de la presencia policial, los sujetos emprendieron la huida a bordo de un vehículo Toyota RAV 4 en color gris con placas de Durango y se desató una persecución.

Los hombres comenzaron a accionar sus armas por lo que los efectivos repelieron la agresión hasta lograr detener el avance del vehículo y asegurar a sus ocupantes.

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Los sujetos se identificaron como Bainse “N”, de 42 años y Ramiro “N”, de 40 años, ambos originarios del estado de Sinaloa.

Tras una revisión se detectaron 15 cajas de cartón que contenían paquetes y bolsas plásticas con una sustancia sólida con las características del cristal que dio un peso de 200 kilos.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para el seguimiento jurídico.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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