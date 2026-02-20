$!Detienen en Edomex a objetivo prioritario de Operación ‘Restitución’, presunto integrante de ‘Los 300’

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de Óscar “N”, señalado como objetivo prioritario dentro de la Operación “Restitución” y presunto integrante del grupo criminal autodenominado “Los 300”. La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de extorsión. De acuerdo con la institución, la detención se efectuó tras investigaciones ministeriales que permitieron identificarlo como posible partícipe de hechos ocurridos el 29 de marzo de 2024 en la colonia Héroes Ecatepec, en el municipio de Ecatepec. TE PUEDE INTERESAR: Cae a presunto líder de célula ligada a masacre en campo de futbol en Salamanca

HECHOS POR LOS QUE ES INVESTIGADO Según las indagatorias del Ministerio Público, la víctima se encontraba en un puesto ambulante cuando el ahora detenido arribó al lugar a bordo de una camioneta acompañado por otros tres individuos. Posteriormente, un grupo aproximado de 20 personas llegó en motocicletas, todos presuntamente integrantes de la organización conocida como “Los 300”. Los sujetos habrían exigido al comerciante el pago semanal de 500 pesos para permitirle continuar con sus actividades. De acuerdo con la investigación, el imputado también habría amenazado a la víctima con desalojarlo de su vivienda en caso de negarse a pagar. Ante la negativa inicial, uno de los sujetos presuntamente sacó un arma de fuego y amenazó a un acompañante del comerciante, lo que derivó en la entrega del dinero solicitado. Tras recibir el pago, los presuntos integrantes del grupo se retiraron del lugar. PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DETENCIÓN Al tener conocimiento de los hechos, el Ministerio Público inició la investigación correspondiente, la cual permitió establecer la posible participación de Óscar “N”. Con base en ello, se solicitó y obtuvo de una autoridad judicial la orden de aprehensión. Una vez detenido, el sujeto fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica. La Fiscalía precisó que debe considerarse inocente hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra. DETENCIONES RELACIONADAS CON EL GRUÓ ‘LOS 300’ La institución informó que ha realizado diversas acciones contra presuntos integrantes del grupo también identificado como “Sindicato Los 300” o “Unión 300”. Entre las personas investigadas por su probable participación en distintos delitos se encuentran Luis Alfaro “N”, alias “Conejo”; su hijo Edwin Israel “N”, alias “Conejito”; así como Jorge “N”, Alberto “N” y Luis Alberto “N”, entre otros.

RESULTADOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA CONTRA DELITOS DE DESPOJO La Fiscalía estatal detalló que desde la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de los Delitos de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles, en abril de 2025, se han iniciado 3 mil 964 expedientes relacionados con delitos contra la propiedad. En ese periodo también se han asegurado mil 594 inmuebles, de los cuales 905 han sido devueltos a personas que acreditaron su propiedad legítima. El municipio de Ecatepec concentra el 29 por ciento de las denuncias registradas, con mil 87 expedientes. Estas investigaciones han derivado en el aseguramiento de 292 inmuebles y la detención de 56 personas, dos de ellas consideradas objetivos prioritarios por presuntamente liderar organizaciones sociales con fachada sindical vinculadas a actividades delictivas. ACCIONES ESPECÍFICAS EN LA COLONIA LOS HÉROES En la colonia Los Héroes, entre abril de 2025 y febrero de 2026, se han iniciado 117 expedientes de investigación. En ese periodo se aseguraron 66 inmuebles y fueron detenidas cuatro personas. Asimismo, el 12 de septiembre de 2025, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, se ejecutaron acciones operativas simultáneas en la colonia Héroes Ecatepec Primera Sección, lo que permitió el aseguramiento de 59 inmuebles destinados a casa habitación.