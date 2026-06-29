Desmiente Tamaulipas a NYT: Américo niega ser informante de Trump

En una carta firmada por Gerardo Algarín Hernández, titular de la Coordinación de Comunicación Social, la dependencia señaló que no existe ninguna acusación en contra del mandatario morenista y afirmó que el contenido del reportaje de The New York Times es inexacto y agravia a Villarreal.

La Administración de Tamaulipas negó que el gobernador Américo Villarreal sea informante del Gobierno de Estados Unidos o que haya una investigación en su contra por presuntos hechos de corrupción por parte de autoridades de ese país, tal como lo publicó el diario The New York Times.

"Primero, negamos el contenido que el reportaje del New York Times atribuye al Gobernador de Tamaulipas, como él mismo ya lo ha hecho de manera pública, categórica y contundente. No existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en Estados Unidos, que sustente lo publicado en su contra" , subrayó.

La misiva comenzó que el reportaje de The New York Times no presenta la investigación como un hecho probado.

“La propia nota reproduce lo dicho por ese diario y reconoce que el señalamiento proviene de 'cinco personas que... no estaban autorizadas a hablar públicamente', esto es, de fuentes anónimas, y consigna además que el Gobernador ha negado cualquier vínculo con ese tema” , desarrolló.

La dependencia estatal económica “de manera categórica y contundente” cualquier vínculo del gobernador de Tamaulipas con la comisión de los delitos que se informó en la publicación.

The New York Times reveló el pasado fin de semana que Estados Unidos investiga a los gobernadores morenistas Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, por presunta corrupción, y que al menos 12 funcionarios mexicanos operan como informantes para la administración de Donald Trump.