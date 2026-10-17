Despliegan operativos en Manzanillo ante la llegada del huracán Trudy

Las autoridades activaron operativos de emergencia en zonas de alto riesgo de Manzanillo ante la proximidad del huracán Trudy. Personal de los tres niveles de gobierno recorren las calles para pedir a la población que tome precauciones inmediatas y ubique los refugios más cercanos.

La alerta preventiva comenzó en las comunidades más vulnerables a través de la Misión ECO de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Las brigadas informan directamente a las familias sobre las rutas de evacuación y las acciones de seguridad que deben seguir antes de que empeoren las condiciones del tiempo.

HURACÁN SE MANTIENE EN CATEGORÍA UNO

El huracán Trudy se mantiene en categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se ubica a unos 270 kilómetros al suroeste de las costas de Manzanillo. El fenómeno genera vientos continuos superiores a los 138 km/h con rachas más fuertes, por lo que las autoridades prevén que sus mayores efectos de lluvia y oleaje se sientan durante el fin de semana en Jalisco y Colima.

Lluvias torrenciales y deslaves son los mayores peligros identificados para las próximas horas. El Servicio Meteorológico prevé acumulaciones de agua de entre 200 y 300 milímetros en regiones de Colima, Jalisco y Michoacán. Este volumen de lluvia aumenta considerablemente el riesgo de crecida de ríos, inundaciones en zonas bajas y desgajamiento de cerros.