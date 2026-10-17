Despliegan operativos en Manzanillo ante la llegada del huracán Trudy

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    Despliegan operativos en Manzanillo ante la llegada del huracán Trudy
    Huracán Trudy CONAGUA

Autoridades activan brigadas de prevención y perifoneo de la CNPC en zonas de riesgo de Colima para proteger a la población.

Las autoridades activaron operativos de emergencia en zonas de alto riesgo de Manzanillo ante la proximidad del huracán Trudy. Personal de los tres niveles de gobierno recorren las calles para pedir a la población que tome precauciones inmediatas y ubique los refugios más cercanos.

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La alerta preventiva comenzó en las comunidades más vulnerables a través de la Misión ECO de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Las brigadas informan directamente a las familias sobre las rutas de evacuación y las acciones de seguridad que deben seguir antes de que empeoren las condiciones del tiempo.

HURACÁN SE MANTIENE EN CATEGORÍA UNO

El huracán Trudy se mantiene en categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se ubica a unos 270 kilómetros al suroeste de las costas de Manzanillo. El fenómeno genera vientos continuos superiores a los 138 km/h con rachas más fuertes, por lo que las autoridades prevén que sus mayores efectos de lluvia y oleaje se sientan durante el fin de semana en Jalisco y Colima.

Lluvias torrenciales y deslaves son los mayores peligros identificados para las próximas horas. El Servicio Meteorológico prevé acumulaciones de agua de entre 200 y 300 milímetros en regiones de Colima, Jalisco y Michoacán. Este volumen de lluvia aumenta considerablemente el riesgo de crecida de ríos, inundaciones en zonas bajas y desgajamiento de cerros.

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La recomendación principal para las familias que viven cerca del mar, ríos o arroyos es trasladarse de inmediato a los albergues temporales habilitados. Protección Civil pide a la población evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse atenta únicamente a los reportes de los canales oficiales.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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