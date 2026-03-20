Destaca Gobierno de Sheinbaum reducción de delitos de alto impacto

En su Primer informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, correspondiente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2025, enviado al Senado de la República, el gobierno federal sostiene que la principal apuesta en materia de seguridad no descansa sólo en el despliegue de fuerza, sino en un nuevo esquema basado en inteligencia, coordinación interinstitucional y atención a las causas de la violencia.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los buenos resultados en el modelo de seguridad que aplica: menos delitos de alto impacto y una Guardia Nacional consolidada bajo mando militar.

El documento plantea que ahí radica el cambio de fondo del sexenio y presenta como prueba una reducción en los delitos de alto impacto, particularmente en homicidio doloso y feminicidio.

Señala que el promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional bajó 26% en diciembre de 2025 respecto a octubre de 2024, mientras que la tasa por cada 100 mil habitantes cayó 16.41% frente a diciembre de 2024.

Además, destaca una reducción de 40% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en diciembre de 2025 en comparación con septiembre de 2024.

El documento pone el acento en la reconfiguración institucional y legal de la seguridad pública.

Sostiene que el Estado mexicano emprendió una reforma integral para fortalecer las capacidades de investigación, regular con mayor precisión las facultades de inteligencia y modernizar los sistemas tecnológicos y de información.

En ese rediseño, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana juega un papel rector en investigación e inteligencia, mientras que la Guardia Nacional se consolida como una fuerza de seguridad pública adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y registra un crecimiento de 54.6% en su estado de fuerza respecto a 2019 para alcanzar 121 mil 247 elementos desplegados en los 32 estados.

El informe subraya además que este cuerpo ya opera con 121 sistemas informáticos y que sus productos de inteligencia contribuyeron a detener a mil 423 personas relacionadas con delitos del orden federal.

Con ello, el gobierno intenta demostrar que la corporación no solamente creció en tamaño, sino que evolucionó hacia funciones de investigación y generación de inteligencia.

Se reporta la detención de 23 mil 924 generadores de violencia, la destrucción de mil 259 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para metanfetaminas, así como aseguramientos y decomisos relevantes apoyados en inteligencia estratégica, además del bloqueo de 7 mil 337 cuentas bancarias vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

El documento subraya que la seguridad no puede reducirse al uso de la fuerza, ya que es fundamental la atención a las causas con programas sociales, jornadas comunitarias, territorios de paz y acciones de proximidad.