Pío López Obrador afirma que videos de sobres amarillos fueron alterados, tras resolución del TEPJF

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México
/ 19 marzo 2026
    Pío López Obrador afirma que videos de sobres amarillos fueron alterados, tras resolución del TEPJF
    El TEPJF) ratificó la sentencia del INE que investigó y aseguró no había registros que permitan identificar la ruta del dinero en efectivo recibido por Pío López Obrador a manos de David León. MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

Afirmó que los recursos estarían destinados a apoyar actividades relacionadas con el entonces movimiento político encabezado por AMLO

Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la sentencia del Instituto Nacional Electoral (INE) que investigó y aseguró no había registros que permitan identificar la ruta del dinero en efectivo recibido por el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a manos de David León en sobres amarillos, Pío López Obrador reapareció en redes sociales.

Esto, luego de que el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer presuntos videos de los encuentros ocurridos en 2015 en Chiapas, donde León entrega sobres con dinero a López Obrador, este último afirmó que dicho material presentaba alteraciones de edición y cortes de continuidad para simular actos ilícitos.

De acuerdo con lo señalado en su momento, dichos recursos estarían destinados a apoyar actividades relacionadas con el entonces movimiento político encabezado por AMLO.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/da-tepjf-carpetazo-al-caso-pio-lopez-obrador-HM19621600

En su mensaje, señaló que el tribunal determinó la inexistencia de elementos para configurar una infracción electoral en su contra.

Pío López Obrador afirmó que es la tercera ocasión en que autoridades federales concluyen que no ha cometido faltas administrativas “y mucho menos” delitos.

Asimismo, sostuvo que peritajes de la fiscalía especializada en delitos electorales evidenciaron que los videos, difundidos por Latinus, presentan alteraciones en edición, continuidad, desfases y subtítulos engañosos, por lo que no fueron considerados como prueba con valor jurídico.

De igual forma, reiteró que los materiales fueron obtenidos de manera ilícita y carecen de certeza y credibilidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/actua-como-extorsionador-denuncia-carlos-loret-de-mola-amenaza-por-parte-de-pio-lopez-hermano-de-amlo-DF17214227

El hermano del exmandatario también criticó la difusión del caso por parte del periodista, al señalar que el contenido carece de rigor y valor periodístico. Añadió que su parentesco con el expresidente no justifica su exposición pública ni el daño a su reputación.

Finalmente, insistió en que “no es un hombre corrupto” y que nunca ha cometido faltas ni delitos. Subrayó que la libertad de expresión no debe amparar la mentira, la difamación ni la manipulación con fines de afectar la dignidad de las personas.

“La libertad de expresión no ampara la mentira, la difamación ni la manipulación de información para dañar la reputación, la honorabilidad y la dignidad de las personas. En pocas palabras, esta trama se trató de un vil montaje mediático”, concluyó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exonera-ine-a-pio-lopez-obrador-por-caso-de-sobres-con-dinero-DP17091662

TEPJF DA CARPETAZO SOBRE CASO

El miércoles 18 de marzo, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobaron el proyecto con el que se confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) en el caso de Pío López Obrador.

El fallo avala que la autoridad electoral fue exhaustiva en su investigación y concluye que no existen pruebas que vinculen el dinero recibido por con campañas políticas.

De acuerdo con el proyecto, el INE recabó y analizó todos los elementos disponibles dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, por lo que se determinó que no hay evidencia de que los recursos hayan sido destinados a la campaña federal de 2018.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reaparece-pio-lopez-obrador-tras-exoneracion-del-ine-PP17189789

El 21 de agosto, el Instituto Nacional Electoral determinó, tras cinco años de investigación, exonerar al hermano de Andrés Manuel López Obrador y al pevemista David León.

El organismo justificó que no encontró pruebas contundentes para determinar que hubo financiamiento ilícito a Morena entre el 2015 y 2018, luego que se difundió un video en el que Pío recibe recursos en efectivo, en un sobre amarillo por parte de León.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no ejerció acción penal porque determinó que los videos estaban alterados, y no podían ser considerados prueba plena.

Además, en las audiencias, los involucrados negaron el ilícito.

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