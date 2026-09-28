Destapa Morena a Elí César Cervantes como coordinador en San Luis Potosí rumbo a elecciones del 2027

La decisión fue comunicada durante una reunión privada con aspirantes y representantes del partido, aunque en los primeros días la dirigencia estatal evitó confirmar públicamente el nombramiento y señaló que correspondía a la Comisión Nacional de Elecciones emitir la determinación formal.

Morena comenzó a mover sus piezas rumbo a las elecciones de 2027 en San Luis Potosí con el perfilamiento de Elí César Cervantes Rojas como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Cervantes tampoco confirmó inicialmente el nombramiento. Ante los cuestionamientos de medios, pidió esperar la resolución del órgano partidista.

De acuerdo con información publicada por medios locales, la decisión se tomó después de que el procedimiento para definir al coordinador entre los perfiles registrados no prosperara. Algunas versiones señalan que participaron alrededor de 28 aspirantes y que ninguno habría alcanzado el porcentaje mínimo requerido.

El nombre del exsenador apareció en el proceso interno pese a que distintos reportes señalaron que no se había registrado originalmente como aspirante a la coordinación.

El movimiento generó cuestionamientos entre algunos participantes del proceso, quienes pidieron conocer las razones y los criterios utilizados para elegir al exsenador. Estas críticas corresponden a las posturas expresadas por los propios aspirantes y no constituyen, por sí mismas, una resolución sobre el procedimiento.

En este contexto, la coordinación estatal representa una posición relevante dentro de la organización de Morena frente al proceso electoral de 2027, aunque su designación no equivale jurídicamente, por sí sola, a una candidatura a la gubernatura.

MORENA MANTIENE ABIERTA LA DEFINICIÓN DE ALIANZAS

Otro de los puntos que rodean la reorganización de Morena en San Luis Potosí es la estrategia electoral que seguirá el partido para 2027.

Información publicada durante septiembre señala que la dirigencia estatal ha planteado trabajar con el Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza, mientras que una eventual alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no estaba contemplada por iniciativa de la dirigencia estatal.

Sin embargo, el escenario todavía puede modificarse. El dirigente estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho, declaró que las negociaciones formales sobre posibles alianzas podrían comenzar hasta noviembre o diciembre, por lo que actualmente no existe un acuerdo definitivo sobre la participación conjunta de los partidos en San Luis Potosí.

La definición de alianzas y candidaturas será parte de un proceso posterior. Por ahora, el nombramiento de Cervantes se relaciona con la organización política de Morena en la entidad.

¿QUIÉN ES ELÍ CÉSAR CERVANTES?

Elí César Eduardo Cervantes Rojas nació el 22 de octubre de 1983 y cuenta con una trayectoria vinculada tanto a la educación como a la actividad política. El Sistema de Información Legislativa registra que fue senador de Morena por San Luis Potosí y suplente de Primo Dothé Mata.

Cervantes asumió la titularidad del escaño en mayo de 2021, después de la licencia de Dothé Mata. Durante su trayectoria partidista también ocupó cargos dentro de la estructura estatal de Morena y fue candidato a diputado federal en 2015.

En el ámbito profesional, se desempeñó como docente de educación básica desde 2004 hasta 2021. Además, estudió la Licenciatura en Educación Primaria y cursó dos maestrías relacionadas con la educación, así como un posgrado en la misma área.

Su actividad más reciente dentro del gobierno federal fue como titular del Centro SICT San Luis Potosí, cargo que aparece registrado oficialmente por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

TRAYECTORIA POLÍTICA Y ACADÉMICA

· Militante de Morena desde 2012, de acuerdo con su perfil legislativo.

· Fue candidato a diputado federal en 2015.

· Se desempeñó como consejero estatal y nacional de Morena.

· Fue secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del partido.

· Ocupó un escaño en el Senado de la República entre 2021 y 2023.

· Cuenta con formación profesional en Educación Primaria.

· Trabajó como docente de educación básica durante 17 años.