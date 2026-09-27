Morena define mañana siete corcholatas rumbo a 2027; persisten diferencias con el PT

CDMX.- Morena presentará mañana a sus siete coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional pendientes de definición en Nuevo León, Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala, donde se renovará la gubernatura en las elecciones de 2027. El anuncio se realizará en medio de las diferencias con el PT por el método de selección de los perfiles y los reclamos para transparentar las encuestas utilizadas por la dirigencia morenista, que hasta ahora ha dado a conocer 10 de las 17 coordinaciones estatales.

La Presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, encabezarán la presentación de los perfiles.

¿EN DÓNDE Y A QUÉ HORA SE REALIZARÁ LA PRESENTACIÓN DE LOS SIETE COORDINADORES ESTATALES? De acuerdo con la convocatoria oficial, el acto se realizará a las 10:00 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las coordinaciones son el mecanismo mediante el cual Morena define a quienes encabezarán sus trabajos territoriales en los estados que renovarán gubernatura el próximo año.

La definición de los últimos siete perfiles ocurre después de que el PT cuestionó los resultados de las encuestas y solicitó revisar el procedimiento utilizado para seleccionar a los coordinadores. El 22 de septiembre, Montiel sostuvo que las propuestas del PT y del PVEM fueron incluidas en las mediciones y aseguró que los resultados eran firmes, aunque se mostró dispuesta a revisar los ejercicios con sus aliados.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS SE HARÁN PÚBLICOS: MONTIEL La dirigente también anunció que los resultados y la metodología de las encuestas se harán públicos una vez que concluya la presentación de las 17 coordinaciones, ante los cuestionamientos sobre la reserva de las mediciones. Morena y el PT instalaron una mesa técnica para revisar las encuestas y atender sus diferencias sobre las definiciones estatales. La dirigencia morenista ha manifestado su intención de mantener la coalición con el partido encabezado por Alberto Anaya.

Los 10 perfiles ya definidos son Julieta Ramírez Padilla, en Baja California; Imelda Castro Castro, en Sinaloa; Carlos Torres Piña, en Michoacán; Beatriz Mojica Morga, en Guerrero; Santiago Nieto Castillo, en Querétaro; Eugenio Segura Vázquez, en Quintana Roo; Verónica Díaz Robles, en Zacatecas; Nora Ruvalcaba Gámez, en Aguascalientes; Pablo Gutiérrez Lazarus, en Campeche, y Rosa María Bayardo Cabrera, en Colima.