Coahuila: definirá Morena nombramientos de ‘coordinadores de la defensa de la soberanía nacional’ en noviembre

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: definirá Morena nombramientos de ‘coordinadores de la defensa de la soberanía nacional’ en noviembre
    La figura de los coordinadores ya había sido utilizada por Morena en Coahuila durante el proceso electoral municipal anterior, aunque con otra denominación.

Morena todavía se encuentra en la etapa de análisis y definición de perfiles.

La dirigencia de Morena en Coahuila dio a conocer que será en noviembre cuando la ciudadanía comience a conocer a los perfiles interesados en competir por las presidencias municipales en las elecciones de 2027 a través de ese partido.

Luego de la elección del pasado 7 de junio, en la que la ciudadanía coahuilense definió la integración del Congreso del Estado, Morena en la entidad ya prepara el proceso para definir a quienes serán los Coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en los municipios de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-define-manana-siete-corcholatas-rumbo-a-2027-persisten-diferencias-con-el-pt-PD23759574

Diego del Bosque, dirigente estatal de Morena, confirmó que, hasta el momento, se tiene previsto definir a una sola persona por municipio para encabezar esta figura, aunque actualmente continúa la etapa de definición de perfiles.

Esta figura fue utilizada por Morena en Coahuila desde el proceso electoral anterior para las presidencias municipales, aunque entonces bajo la denominación de “Coordinadores de Defensa de la Cuarta Transformación”.

Estos nombramientos, finalmente terminaron siendo nombrados en los tiempos correspondientes, como los candidatos oficiales por los ayuntamientos, y de hecho, en Baja California, Querétaro y Quintana Roo ya se han realizado los nombramientos a figuras que se advertían como posibles candidatos para las gubernaturas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-tepjf-al-ine-freno-a-seleccion-anticipada-de-corcholatas-en-morena-ED23754606

De acuerdo con los estatutos a nivel nacional del partido político, esta figura está enfocada en coordinar la organización territorial del partido, en los Comités municipales del instituto político, así como en las representaciones con los órganos electorales.

Mientras avanza este proceso, partidos de oposición -entre ellos el PRI y Movimiento Ciudadano- han presentado quejas ante los órganos electorales al considerar que este tipo de nombramientos podría constituir actos anticipados de campaña.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones Coahuila
Partidos políticos
A20

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Nombrar lo que me duele e incomoda

NosotrAs: Nombrar lo que me duele e incomoda
true

El principio de explicabilidad en las democracias modernas
true

El desierto: versiones negativas contra artistas de sus bellezas

true

La riqueza que México tiene bajo tierra y estamos desaprovechando
REDES SOCIALES (@zoerobledo)

La reunión de Zoé con las víctimas del IMSS Durango

CUARTOSCURO

510 mil desplazados por el narco: una afrenta dolorosa

true

Imaginación constitucional: comentarios sobre el Congreso Internacional de Derecho Constitucional Comparado
true

Soberanía, según el régimen