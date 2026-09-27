Coahuila: definirá Morena nombramientos de ‘coordinadores de la defensa de la soberanía nacional’ en noviembre

La dirigencia de Morena en Coahuila dio a conocer que será en noviembre cuando la ciudadanía comience a conocer a los perfiles interesados en competir por las presidencias municipales en las elecciones de 2027 a través de ese partido. Luego de la elección del pasado 7 de junio, en la que la ciudadanía coahuilense definió la integración del Congreso del Estado, Morena en la entidad ya prepara el proceso para definir a quienes serán los Coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en los municipios de Coahuila.

Diego del Bosque, dirigente estatal de Morena, confirmó que, hasta el momento, se tiene previsto definir a una sola persona por municipio para encabezar esta figura, aunque actualmente continúa la etapa de definición de perfiles. Esta figura fue utilizada por Morena en Coahuila desde el proceso electoral anterior para las presidencias municipales, aunque entonces bajo la denominación de “Coordinadores de Defensa de la Cuarta Transformación”. Estos nombramientos, finalmente terminaron siendo nombrados en los tiempos correspondientes, como los candidatos oficiales por los ayuntamientos, y de hecho, en Baja California, Querétaro y Quintana Roo ya se han realizado los nombramientos a figuras que se advertían como posibles candidatos para las gubernaturas.

De acuerdo con los estatutos a nivel nacional del partido político, esta figura está enfocada en coordinar la organización territorial del partido, en los Comités municipales del instituto político, así como en las representaciones con los órganos electorales. Mientras avanza este proceso, partidos de oposición -entre ellos el PRI y Movimiento Ciudadano- han presentado quejas ante los órganos electorales al considerar que este tipo de nombramientos podría constituir actos anticipados de campaña.