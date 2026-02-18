Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio tendrán debate público por contrato de 7 mil mdp de Monterrey

/ 18 febrero 2026
    Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio tendrán debate público por contrato de 7 mil mdp de Monterrey
    El Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza y el Senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, se retaron públicamente a sostener un debate. FACEBOOK

El llamado entre los funcionarios se da en un contexto de señalamientos y críticas de sus administraciones

El Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, retó públicamente al Senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, al invitarlo a sostener un debate en el Palacio Municipal para aclarar diversos señalamientos sobre el contrato millonario que mantiene el la capital del estado de Nuevo León con la empresa Next Energy.

A través de un mensaje en X, el priista convocó al emecista a dialogar y revisar juntos el contrato el próximo viernes 20 de febrero en punto de las 12:00 horas.

Señaló que Nuevo León “merece claridad”, por lo que convoca a Colosio para que asista a una reunión en el Palacio Municipal de Monterrey.

“Estimado @colosioriojas, Nuevo León merece claridad. Te invito al Palacio Municipal este viernes a las 12:00 pm, para explicarte y mostrarte las evidencias que supongo desconoces”, expone De la Garza.

Pidió tener una reunión responsable para exponer los hechos, mostrar los documentos y la historia de contrato con Next Energy.

“Tengamos una reunión responsable, para poner los hechos sobre la mesa, con seriedad y de frente, pensando en nuestro deber ante los ciudadanos de Monterrey”.

COLOSIO ACEPTA

Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas aceptó la invitación; sin embargo, propuso la condición de que el debate sea abierto al público, esto al afirmar que quien ”heredó todo el lío” del caso con la empresa fue él, durante su gestión como alcalde regiomontano.

“Estimado Adrián, te recuerdo que yo también fui alcalde y fui quien heredó de tu pasada administración todo ese lío, por lo que conozco perfectamente el tema y no soy yo el que necesita explicaciones, más bien deberían dárselas a los regios que son quienes exigen claridad”, destacó en una publicación en X.

Mientras que en otra, puntualizó que “con gusto nos reunimos” a platicar en un debate público, con los datos y “con el propósito de informarle a la gente la verdad”.

De la Garza aceptó las condiciones de Colosio: “amarrado. Nos vemos el viernes a las 5:00 pm”.

CASO NEXT ENERGY Y EL GOBIERNO DE MONTERREY

El llamado entre los funcionarios se da en un contexto de señalamientos y críticas entre ambas administraciones, por el origen, manejo, la firma de un contrato millonario con la empresa Next Energy y su renegociación.

El origen se remonta a 2020, cuando el Ayuntamiento de Monterrey, durante la administración de De la Garza firmó un contrato por siete mil millones de pesos para la construcción de una planta fotovoltáica en Cerralvo, Nuevo León, con la empresa de Eugenio Javier Maiz Domene.

El proyecto presentó retrasos e incumplimientos, por lo que el contrato fue renegociado en varias ocasiones.

Recientemente, De la Garza y Colosio acusaron irregularidades en el acuerdo con la empresa y el Gobierno de Monterrey, al afirmar que sus equipos tuvieron que hacer cambios para proteger los recursos del municipio.

El pasado 20 de enero, Maiz Domene fue arrestado en Aguascalientes por el delito de fraude y en los últimos días se sumaron cargos por amenazas y cohecho. El empresario fue enviado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de varones del Estado, a raíz de la investigación que se le sigue por un presunto fraude vinculado a un contrato de eficiencia energética que se firmó en 2019 entre el municipio de Aguascalientes y Next Energy.

