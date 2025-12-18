Vínculo de México con Cuba no debe influir en relación con EU: Claudia Sheinbaum

México
/ 18 diciembre 2025
    Vínculo de México con Cuba no debe influir en relación con EU: Claudia Sheinbaum
    La mandataria sostuvo que la política exterior hacia ciertos países no debe influir en su relación con otros. FOTO: CUARTOSCURO

La mandataria mexicana dijo que se mantendrá la postura de México respecto a la isla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la relación entre México y Cuba siempre “ha sido una diferencia” con Estados Unidos, aunque aseguró que ello no debe influir en la relación bilateral con Washington, pese a las críticas de su homólogo Donald Trump.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum dijo que “nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener” y no se va a reconsiderar, a pesar de las críticas de Trump sobre los envíos de petróleo que México hace, así como la contratación de médicos de la isla cubana.

TE PUEDE INTERESAR: Manifiesta desacuerdo Sheinbaum en criminalización de Trump a migrantes

Sheinbaum dijo que, al menos desde 1959, siempre ha existido una diferencia con Estados Unidos debido a las posturas contrarias de ambos países respecto a Cuba.

Ante ello, dijo que el vínculo entre México y Cuba no se alinea con los valores o la política exterior de Estados Unidos hacia México.

Señaló que han pasado distintos presidentes mexicanos sin que se haya visto afectada la política de estado mexicana hacia La Habana.

Por otro lado, la mandataria federal recordó que México fue el único país que votó en contra del bloqueo del embargo comercial de Estados Unidos a Cuba en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en tanto actualmente “ya un montón de países votan en Naciones Unidas” para quitarlo.

Sheinbaum reiteró que la postura exterior de México es soberana y vinculada al humanismo y que no tiene por qué influir en la relación con otros países, en este caso con Estados Unidos.

MÉXICO Y CUBA

En 2024, el gobierno mexicano entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo por el que 2 mil 700 cubanos fueron contratados para trabajar en México, política que se ha mantenido ahora con Sheinbaum como presidenta.

”Tenemos colaboración con Cuba en varios temas. Los médicos cubanos vamos a seguir, es un convenio establecido, tiene todo en regla y vamos a seguir con eso”, dijo Sheinbaum en septiembre.

El gobierno federal justificó la medida porque México cuenta con una tasa de 2.4 médicos por cada mil habitantes, por encima del promedio de 2 en todo América Latina, pero por debajo de la media de 3.5 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

