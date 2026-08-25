Destruyen en Tamaulipas 25 vehículos ‘monstruo’ con blindaje artesanal

Gracias a la colaboración de distintas autoridades de las tres órdenes de gobierno y acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, fue que se logró destruir y asegurar estos vehículos.

En el marco del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, en Reynosa, Tamaulipas , se dio a conocer mediante un comunicado que la Fiscalía General de la República (FGR) destruyó 25 vehículos ‘monstruo’ con blindaje artesanal.

De acuerdo con investigaciones, las unidades habrían pertenecido a posibles grupos criminales como el Cártel del Noreste Facción Z, y otros al Cártel del Golfo, quienes ya contaban con diversas indagatorias. A pesar de todo, no se precisó a qué investigaciones correspondían los casos ni si hubo personas detenidas en los aseguramientos.

El evento estuvo bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada del Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, donde además contó con la presencia de representantes de autoridades federales y locales.

Fue la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes verificaron que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de norma aplicable.

¿CUÁNTO CUESTA FABRICAR ESTOS VEHÍCULOS?

Aproximadamente costaría hasta 2 millones de pesos en fabricarlos, una cifra esperada, ya que Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional en decomisos de esta clase de vehículos, blindados artesanalmente para combatir en zonas rurales y urbanas. Blindaje que les permite resistir ráfagas de fusiles AK-47 y disparos de calibres pesados.