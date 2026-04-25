$!Operación “Enjambre” acumula más de mil 146 años de prisión contra 20 sentenciados en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, como resultado de la Operación “Enjambre”, se han obtenido sentencias condenatorias que en conjunto suman mil 146 años y seis meses de prisión en contra de 20 individuos considerados objetivos prioritarios por su probable participación en delitos de alto impacto. De acuerdo con la institución, esta estrategia se implementó para investigar y detener a servidores públicos y exservidores públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas, así como por su posible colaboración con grupos criminales con presencia en la entidad.

FISCALÍA DE EDOMEX DESTACA ESTRATEGIA COORDINADA ENTRE AUTORIDADES La operación se desarrolla de manera conjunta con dependencias del Gobierno de México, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, así como con el gobierno estatal a través de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Estas acciones han incluido despliegues operativos y labores de inteligencia para desarticular organizaciones delictivas que operaban en territorio mexiquense y que, de acuerdo con las investigaciones, recibían apoyo institucional.

ORIGEN DE LA OPERACIÓN ‘ENJAMBRE’ La estrategia surgió tras el hallazgo de restos humanos correspondientes a 10 víctimas en distintos pozos del municipio de Nicolás Romero. A partir de este hecho, las autoridades identificaron como probables responsables a mandos y elementos de corporaciones policiales de esa demarcación. Mediante investigaciones de campo, gabinete e inteligencia, se ha establecido la probable participación de servidores públicos y exservidores públicos estatales y municipales, entre ellos presidentes municipales, integrantes de cabildos, comisarios, directores y policías, en delitos como homicidio, secuestro, secuestro exprés, extorsión y desaparición forzada, además de su posible relación con grupos criminales.

PODER JUDICIAL EMITE SENTENCIAS CONTRA 20 FUNCIONARIOS PÚBLICOS Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, jueces del Poder Judicial del Estado de México han dictado 15 sentencias condenatorias contra 20 personas. Entre los casos relevantes se encuentran: María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, sentenciada el 16 de diciembre de 2025 a 70 años de prisión por homicidio. Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, condenado el 29 de enero de 2026 a 40 años por homicidio y el 22 de abril del mismo año a 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión. Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, sentenciado el 9 de julio de 2025 a 50 años por secuestro exprés con fines de robo. Juan Cruz Solano, excomisario de Coatepec Harinas, condenado el 9 de febrero de 2026 a 40 años por extorsión. Asimismo, Eulises González Hernández, excomisario de Seguridad Pública de Acambay, recibió dos sentencias: una de 68 años y seis meses por desaparición forzada (27 de octubre de 2025) y otra de 47 años y seis meses por extorsión (21 de noviembre del mismo año).

Otros casos incluyen: Omar Leyva Montalvo, ex subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, sentenciado a 40 años por extorsión. Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, ex presidente honorífico del DIF de Tonatico, condenado a 50 años por secuestro exprés con fines de extorsión. Edgar Jiménez Ramos, ex servidor público de Santo Tomás, sentenciado a un año de prisión por evasión. Erick Adrián Hernández Mejía, ex policía municipal de Nicolás Romero, condenado a 47 años y seis meses por homicidio. Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, alias “El Matón”, ex policía municipal de Nicolás Romero, sentenciado a 62 años y seis meses por secuestro exprés. Agustín Gildardo Bringas Álvarez, ex policía municipal de Santo Tomás, condenado a 60 años por secuestro. También fueron sentenciados a 47 años de prisión Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, ex policías municipales de Ecatepec, por homicidio. Adicionalmente, siete elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero, identificados como Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez, recibieron sentencias de 46 años y seis meses de prisión por homicidio calificado.

INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN ‘ENJAMBRE’ CONTINÚAN La Fiscalía del Estado de México señaló que las acciones de la Operación “Enjambre” se mantienen de forma permanente, por lo que continúan integrándose expedientes de investigación contra servidores públicos de administraciones actuales y anteriores. Estos casos, indicó la institución, serán judicializados conforme avancen las indagatorias para determinar la posible participación o relación de los implicados con distintos hechos delictivos en la entidad.

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